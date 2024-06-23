https://ria.ru/20240623/britaniya-1954810983.html
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 23.06.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T07:11
2024-06-23T07:11
2024-06-23T08:51
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда."UKMTO получило сообщение об инциденте в 65 морских милях (около 120 километров - ред.) к западу от Ходейды, Йемен", - говорится в сообщении управления. Инцидент классифицируется как нападение.Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.Позднее в управлении со ссылкой на капитана сообщили, что торговое судно было атаковано при помощи беспилотника, судну был нанесен ущерб. Отмечается, что члены экипажа не пострадали, судно направляется в порт назначения.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240622/avianosets-1954750479.html
https://ria.ru/20240601/sudno-1949941689.html
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в мире, ходейда (город), красное море, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ходейда (город), Красное море, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
UKMTO при ВМС Британии сообщило о нападении на судно у берегов порта Ходейда