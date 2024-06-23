https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html

Разминка западной ядерной мускулатуры отменяется

Разминка западной ядерной мускулатуры отменяется - РИА Новости, 23.06.2024

Разминка западной ядерной мускулатуры отменяется

"В наших планах — дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире", — заявил в пятницу российский... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T08:00

2024-06-23T08:00

2024-06-23T22:13

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"В наших планах — дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире", — заявил в пятницу российский президент, встречаясь с выпускниками высших военно-учебных заведений.Эти слова были произнесены со спокойной сдержанностью, которая сама по себе и есть свидетельство политической воли, как и уверенности в справедливости и разумности принятых решений.Сказанное Владимиром Путиным можно рассматривать в качестве ответа на серию суетливых заявлений, сделанных на этой неделе. Они прозвучали и из Брюсселя, из натовской штаб-квартиры, и из Вашингтона, из Белого дома. Уходящий со своего поста генсек Североатлантического альянса Столтенберг решил напоследок поиграть "ядерной мускулатурой" (которая вообще никак ему не принадлежит — это для точности понимания сказанного), подчеркнув, что пора бы ее начать, как он выразился, "разминать".Белый дом решил не оставаться в стороне и заметил, что Киев "может поражать любые цели на территории России, если оттуда (из России.— Прим. ред.) исходит угроза нападения на Украину".Если отбросить словесную шелуху, столь любимую евроатлантистами, то в сухом остатке мы получим еще одну попытку выйти на новый виток эскалации геополитического кризиса. Это с одной стороны. С другой — это демонстрация, сознательная или невольная, собственной глухоты теми, кому были адресованы предложения, многочисленные (и многолетние) о выстраивании единой и справедливой системы безопасности, касающейся не только Европы и США, но и Евразии в целом, которые делала Россия.Подобное упрямство ("первый признак тупости", как сказал бы Глеб Жеглов) и упорное нежелание считаться с интересами и озабоченностями других стран уходит корнями еще в прошлый век. В первые послевоенные месяцы. Без малого 79 лет назад, едва была подписана в Берлине капитуляция гитлеровской Германии, американцы на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико провели первое испытание ядерного оружия. Зачем это потребовалось, если в тот момент мы — по крайней мере, на уровне официальных заявлений — не рассматривали США ни как соперника, ни тем более как противника?Но так считали мы. А они и считали, и рассматривали нас как врагов. Несмотря на все подписанные документы. Им нужно было втащить нас и нашу страну, и так заплатившую непомерную цену за освобождение от нацизма, в гонку вооружений. Мы ответили. И ответили чрезвычайно убедительно. Проведя испытания своей ядерной, а затем и термоядерной (водородной) бомбы.Аргументы оказались настолько споропригодными, что спустя десять лет после нашего испытания водородной бомбы между СССР, США и Британией был заключен договор о запрете испытаний атомного оружия в воздухе, в космосе и под водой. Подписали его в Москве. Это соглашение послужило отправной точкой уже для следующего документа — о нераспространении ядерного оружия. ДНЯО — его официальная аббревиатура — вступил в действие более полувека назад.Экскурс в историю дипломатии и противостояния нас и Запада сегодня необходим, чтобы понять следующее.Не мы начинали драку на истощение чужих экономик, чтобы затем страну смять, провозгласив побежденной. Мы лишь отвечали.Второе: на время Североатлантический альянс потерял интерес к разминке своей "ядерной мускулатуры", понимая, что на это будет дан исчерпывающий ответ.Коллапс СССР, казалось, должен был изменить сложившуюся конфигурацию (за пределами нашей страны из-за распада Советского Союза оказались внушительные ядерные арсеналы), но даже в тот тяжелейший момент Москва сыграла на опережение. Россия, став правопреемницей СССР, получила не только груз внешних долгов, которые обязалась выплатить, но и ключи к тем самым ядерным арсеналам. Так было задумано теми, кто выковал наш ядерный щит. У кого чемоданчик с "ключами", тот ядерные арсеналы и хранит. На своей территории.Даже теоретическая возможность нахождения на территории Украины атомного оружия доводила западный истеблишмент еще 30 лет до трясучки от ужаса.А сегодня дискуссии о том, насколько наша страна была права или не права, взяв на себя юридически и финансово груз ответственности за нераспространение ядерного оружия, выглядят тем более бессмысленными.Видя, что происходило и происходит в Киеве, даже те, кто вступили с нами в противостояние, наверняка тайно благодарят мироздание, что ядерную триаду контролирует Кремль.Как бы натовцы ни пытались завязать свои ядерные доктрины гордиевым узлом, пусть и для "разминки мускулатуры", у них это не получается. Знают ведь, что мы эти узлы сможем распутать. И те же персонажи сознают (хотя не говорят это открыто) — Россия не поддается на провокации.Умение сохранить спокойствие абсолютно не противоречит выполнению заявленных целей спецоперации.А открытость и готовность даже сейчас обсуждать сложившуюся обстановку без угроз и истерик есть признак военной и, что не менее важно, моральной силы.И чем раньше это поймут те, кто намерен был выйти на "ядерную разминку", тем лучше это будет. Для них же самих.

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, сша, ссср, владимир путин