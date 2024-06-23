https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954811164.html

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 23.06.2024

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА

Два украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T07:12

2024-06-23T07:12

2024-06-23T07:21

специальная военная операция на украине

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территориями Суражского и Выгоничского районов силами ПВО министерства обороны", - сообщил Богомаз в Telegram-канале.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954796706.html

брянская область

выгоничский район

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брянская область, выгоничский район, александр богомаз