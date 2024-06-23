https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954811164.html
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 23.06.2024
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА
Два украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T07:12
2024-06-23T07:12
2024-06-23T07:21
специальная военная операция на украине
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территориями Суражского и Выгоничского районов силами ПВО министерства обороны", - сообщил Богомаз в Telegram-канале.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.
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брянская область
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брянская область, выгоничский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области два украинских БПЛА