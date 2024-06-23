https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954805293.html

Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников

Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников - РИА Новости, 23.06.2024

Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников

Российская ПВО уничтожила ещё девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T02:30

2024-06-23T02:30

2024-06-23T02:46

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

брянский район

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила ещё девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее над Брянской областью ПВО за час уничтожила 12 беспилотников."Еще девять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом. По одному БПЛА уничтожены над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов", - написал он в своём Telegram-канале.По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954422212.html

брянская область

россия

брянский район

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брянская область, александр богомаз, россия, брянский район