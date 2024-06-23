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Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:30 23.06.2024 (обновлено: 02:46 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954805293.html
Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников
Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников - РИА Новости, 23.06.2024
Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников
Российская ПВО уничтожила ещё девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T02:30
2024-06-23T02:46
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
брянский район
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила ещё девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее над Брянской областью ПВО за час уничтожила 12 беспилотников."Еще девять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом. По одному БПЛА уничтожены над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов", - написал он в своём Telegram-канале.По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954422212.html
брянская область
россия
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брянская область, александр богомаз, россия, брянский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Брянский район
Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников

Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью еще девять БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила ещё девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее над Брянской областью ПВО за час уничтожила 12 беспилотников.
"Еще девять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом. По одному БПЛА уничтожены над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов", - написал он в своём Telegram-канале.
По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазРоссияБрянский район
 
 
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