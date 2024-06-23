https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954805293.html
Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников
Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников - РИА Новости, 23.06.2024
Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников
Российская ПВО уничтожила ещё девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T02:30
2024-06-23T02:30
2024-06-23T02:46
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
брянский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919971551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83fa6736ffd42df1be8c43653bb1dc01.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила ещё девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее над Брянской областью ПВО за час уничтожила 12 беспилотников."Еще девять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом. По одному БПЛА уничтожены над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов", - написал он в своём Telegram-канале.По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954422212.html
брянская область
россия
брянский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919971551_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_876734512fa2afb72854fa66ec820d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, россия, брянский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Брянский район
Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью еще девять БПЛА ВСУ