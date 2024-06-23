https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954803651.html

В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников

В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 23.06.2024

В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников

Силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T01:28

2024-06-23T01:28

2024-06-23T02:41

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

трубчевский район

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."В течение часа уничтожено двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два БПЛА — над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом", — написал он.По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет.Позднее губернатор сообщил об уничтожении еще девяти БПЛА: четыре сбили над территорией Дубровского района, два над Брянским районом, по одному беспилотнику уничтожили над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954787408.html

брянская область

трубчевский район

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брянская область, александр богомаз, трубчевский район