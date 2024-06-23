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В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:28 23.06.2024 (обновлено: 02:41 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/bespilotniki-1954803651.html
В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников
В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 23.06.2024
В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников
Силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T01:28
2024-06-23T02:41
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
трубчевский район
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.&quot;В течение часа уничтожено двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два БПЛА — над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом&quot;, — написал он.По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет.Позднее губернатор сообщил об уничтожении еще девяти БПЛА: четыре сбили над территорией Дубровского района, два над Брянским районом, по одному беспилотнику уничтожили над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954787408.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, трубчевский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Трубчевский район
В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников

Губернатор Богомаз: ПВО за час сбила над Брянской областью 12 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«

"В течение часа уничтожено двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два БПЛА — над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом", — написал он.

По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Позднее губернатор сообщил об уничтожении еще девяти БПЛА: четыре сбили над территорией Дубровского района, два над Брянским районом, по одному беспилотнику уничтожили над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазТрубчевский район
 
 
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