https://ria.ru/20240623/bespilotnik-1954798828.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 23.06.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник
Российская ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T00:01
2024-06-23T00:01
2024-06-23T00:20
специальная военная операция на украине
брянская область
трубчевский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в своём Telegram-канале.
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брянская область, трубчевский район, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Трубчевский район, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз: над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА ВСУ