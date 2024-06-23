https://ria.ru/20240623/bespilotnik-1954798828.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 23.06.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник

Российская ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T00:01

2024-06-23T00:01

2024-06-23T00:20

специальная военная операция на украине

брянская область

трубчевский район

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954400755.html

брянская область

трубчевский район

россия

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брянская область, трубчевский район, россия, александр богомаз