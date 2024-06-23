https://ria.ru/20240623/balitskiy-1954866259.html

Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю

Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю - РИА Новости, 23.06.2024

Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю

Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю после террористической атаки со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:43

2024-06-23T15:43

2024-06-23T16:55

специальная военная операция на украине

в мире

севастополь

запорожская область

россия

евгений балицкий

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю после террористической атаки со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. "Запорожская область с Севастополем, готовы оказать всю возможную помощь, которая может понадобиться", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, их которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

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