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Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю
Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю - РИА Новости, 23.06.2024
Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю
Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю после террористической атаки со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:43
2024-06-23T15:43
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю после террористической атаки со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. "Запорожская область с Севастополем, готовы оказать всю возможную помощь, которая может понадобиться", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, их которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
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Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю
Балицкий: Запорожская область готова оказать всю возможную помощь Севастополю