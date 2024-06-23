https://ria.ru/20240623/arkhivy-1954799698.html

Минобороны и РВИО публикуют архивы по освобождению Белоруссии в 1944 году

Минобороны и РВИО публикуют архивы по освобождению Белоруссии в 1944 году - РИА Новости, 23.06.2024

Минобороны и РВИО публикуют архивы по освобождению Белоруссии в 1944 году

Центральный архив министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые публикуют рассекреченные архивные документы,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T00:10

2024-06-23T00:10

2024-06-23T00:20

россия

ссср

польша

петр багратион

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Центральный архив министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые публикуют рассекреченные архивные документы, посвящённые освобождению советскими войсками Белорусской и части Литовской ССР, сообщило РВИО. Публикация документов на портале История.рф приурочена к 80-летию начала Белорусской стратегической наступательной операции Красной армии. Операция велась с 23 июня по 29 августа 1944 года. Ее назвали "Багратион" в честь полководца времен Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона. Операция "Багратион" стала одной из крупнейших военных операций в истории человечества. "Летом 1944 года Красная армия начала наступление, в результате которого разбила мощнейшую германскую группу армий "Центр", остатки которой были отброшены на запад на 550-600 километров", - отметил научный директор РВИО Михаил Мягков, слова которого приведены в сообщении. "Полностью были уничтожены 17 дивизий и 3 бригады противника, а ещё 50 дивизий лишились более половины своего личного состава. От гитлеровцев были освобождены сотни тысяч квадратных километров территории СССР и Польши, созданы условия для проведения широких наступательных операций на других участках советско-германского фронта", - добавил историк. Эта победа досталась советскому народу дорогой ценой – только безвозвратные потери составили 178 тысяч человек. В то же время немецкие войска потеряли убитыми и пропавшими без вести 409 тысяч солдат и офицеров, в плен попали более 158 тысяч германских военнослужащих. При этом столь гигантское по своим масштабам наступление оказало неоценимую помощь силам союзников, высадившимся в Нормандии в июне 1944 года, поскольку основная масса войск нацистской Германии и её сателлитов сражалась на советско-германском фронте. В начале 1945 года союзные силы на Западе вели бои с 74 дивизиями противника, тогда как Красная армия билась против 195 дивизий. Опубликованные документы содержат оперативные директивы, боевые донесения, оперативные сводки и приказы Верховного главнокомандующего. Всего в перечне представлены 49 документов, многие из которых содержат десятки листов. В докладах и донесениях описаны непосредственно боевые действия, планы командования, результаты наступления, вражеские потери, а также сведения об отличившихся формированиях. Так, среди документов значится, что "в боях по уничтожению окруженной группировки противника и за овладение городом Бобруйск отличились войска: генерал-лейтенанта Горбатова, генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Батова". Описаны действия партизанских отрядов: "бригада "Алексея"… вела непрерывные бои с отступающими и обороняющимися частями немцев", "бригада "Железняка"... непрерывно вела совместные действия против немцев. Производила ближнюю и глубокую разведку". Все эти данные свидетельствует о тяжести тех событий и героизма солдат и офицеров Красной армии, отмечает РВИО.

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20240127/dokumenty-1923786567.html

https://ria.ru/20231009/kavkaz-1901375553.html

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россия, ссср, польша, петр багратион, российское военно-историческое общество (рвио)