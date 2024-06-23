https://ria.ru/20240623/arkhivy-1954799698.html
Минобороны и РВИО публикуют архивы по освобождению Белоруссии в 1944 году
Минобороны и РВИО публикуют архивы по освобождению Белоруссии в 1944 году - РИА Новости, 23.06.2024
Минобороны и РВИО публикуют архивы по освобождению Белоруссии в 1944 году
Центральный архив министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые публикуют рассекреченные архивные документы,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T00:10
2024-06-23T00:10
2024-06-23T00:20
россия
ссср
польша
петр багратион
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926122099_0:310:2448:1687_1920x0_80_0_0_26cea8a96e9f450d32ee04835bbeff8b.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Центральный архив министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые публикуют рассекреченные архивные документы, посвящённые освобождению советскими войсками Белорусской и части Литовской ССР, сообщило РВИО. Публикация документов на портале История.рф приурочена к 80-летию начала Белорусской стратегической наступательной операции Красной армии. Операция велась с 23 июня по 29 августа 1944 года. Ее назвали "Багратион" в честь полководца времен Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона. Операция "Багратион" стала одной из крупнейших военных операций в истории человечества. "Летом 1944 года Красная армия начала наступление, в результате которого разбила мощнейшую германскую группу армий "Центр", остатки которой были отброшены на запад на 550-600 километров", - отметил научный директор РВИО Михаил Мягков, слова которого приведены в сообщении. "Полностью были уничтожены 17 дивизий и 3 бригады противника, а ещё 50 дивизий лишились более половины своего личного состава. От гитлеровцев были освобождены сотни тысяч квадратных километров территории СССР и Польши, созданы условия для проведения широких наступательных операций на других участках советско-германского фронта", - добавил историк. Эта победа досталась советскому народу дорогой ценой – только безвозвратные потери составили 178 тысяч человек. В то же время немецкие войска потеряли убитыми и пропавшими без вести 409 тысяч солдат и офицеров, в плен попали более 158 тысяч германских военнослужащих. При этом столь гигантское по своим масштабам наступление оказало неоценимую помощь силам союзников, высадившимся в Нормандии в июне 1944 года, поскольку основная масса войск нацистской Германии и её сателлитов сражалась на советско-германском фронте. В начале 1945 года союзные силы на Западе вели бои с 74 дивизиями противника, тогда как Красная армия билась против 195 дивизий. Опубликованные документы содержат оперативные директивы, боевые донесения, оперативные сводки и приказы Верховного главнокомандующего. Всего в перечне представлены 49 документов, многие из которых содержат десятки листов. В докладах и донесениях описаны непосредственно боевые действия, планы командования, результаты наступления, вражеские потери, а также сведения об отличившихся формированиях. Так, среди документов значится, что "в боях по уничтожению окруженной группировки противника и за овладение городом Бобруйск отличились войска: генерал-лейтенанта Горбатова, генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Батова". Описаны действия партизанских отрядов: "бригада "Алексея"… вела непрерывные бои с отступающими и обороняющимися частями немцев", "бригада "Железняка"... непрерывно вела совместные действия против немцев. Производила ближнюю и глубокую разведку". Все эти данные свидетельствует о тяжести тех событий и героизма солдат и офицеров Красной армии, отмечает РВИО.
https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html
https://ria.ru/20240127/dokumenty-1923786567.html
https://ria.ru/20231009/kavkaz-1901375553.html
россия
ссср
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926122099_0:0:2448:1836_1920x0_80_0_0_64eb40ffae9c30834e7d5364a2c93166.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, польша, петр багратион, российское военно-историческое общество (рвио)
Россия, СССР, Польша, Петр Багратион, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Минобороны и РВИО публикуют архивы по освобождению Белоруссии в 1944 году
Минобороны и РВИО опубликовали архивы по освобождению Белоруссии в 1944 году
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Центральный архив министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые публикуют рассекреченные архивные документы, посвящённые освобождению советскими войсками Белорусской и части Литовской ССР, сообщило РВИО.
Публикация документов на портале История.рф приурочена к 80-летию начала Белорусской стратегической наступательной операции Красной армии. Операция велась с 23 июня по 29 августа 1944 года. Ее назвали "Багратион" в честь полководца времен Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона
. Операция "Багратион" стала одной из крупнейших военных операций в истории человечества.
"Летом 1944 года Красная армия начала наступление, в результате которого разбила мощнейшую германскую группу армий "Центр", остатки которой были отброшены на запад на 550-600 километров", - отметил научный директор РВИО Михаил Мягков, слова которого приведены в сообщении.
"Полностью были уничтожены 17 дивизий и 3 бригады противника, а ещё 50 дивизий лишились более половины своего личного состава. От гитлеровцев были освобождены сотни тысяч квадратных километров территории СССР
и Польши
, созданы условия для проведения широких наступательных операций на других участках советско-германского фронта", - добавил историк.
Эта победа досталась советскому народу дорогой ценой – только безвозвратные потери составили 178 тысяч человек. В то же время немецкие войска потеряли убитыми и пропавшими без вести 409 тысяч солдат и офицеров, в плен попали более 158 тысяч германских военнослужащих.
При этом столь гигантское по своим масштабам наступление оказало неоценимую помощь силам союзников, высадившимся в Нормандии
в июне 1944 года, поскольку основная масса войск нацистской Германии
и её сателлитов сражалась на советско-германском фронте. В начале 1945 года союзные силы на Западе вели бои с 74 дивизиями противника, тогда как Красная армия билась против 195 дивизий.
Опубликованные документы содержат оперативные директивы, боевые донесения, оперативные сводки и приказы Верховного главнокомандующего. Всего в перечне представлены 49 документов, многие из которых содержат десятки листов. В докладах и донесениях описаны непосредственно боевые действия, планы командования, результаты наступления, вражеские потери, а также сведения об отличившихся формированиях.
Так, среди документов значится, что "в боях по уничтожению окруженной группировки противника и за овладение городом Бобруйск
отличились войска: генерал-лейтенанта Горбатова, генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Батова". Описаны действия партизанских отрядов: "бригада "Алексея"… вела непрерывные бои с отступающими и обороняющимися частями немцев", "бригада "Железняка"... непрерывно вела совместные действия против немцев. Производила ближнюю и глубокую разведку". Все эти данные свидетельствует о тяжести тех событий и героизма солдат и офицеров Красной армии, отмечает РВИО.