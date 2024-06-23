https://ria.ru/20240623/aksenov-1954860311.html

Крым выразил готовность оказать Севастополю любую поддержку

Крым выразил готовность оказать Севастополю любую поддержку - РИА Новости, 23.06.2024

Крым выразил готовность оказать Севастополю любую поддержку

Крым готов оказать Севастополю, подвергнувшемуся ракетной атаки ВСУ, всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах, сообщил глава... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:52

2024-06-23T14:52

2024-06-23T16:55

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

сергей аксенов (политик)

михаил развожаев

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Крым готов оказать Севастополю, подвергнувшемуся ракетной атаки ВСУ, всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаев, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным, из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человека, трое, их которых два ребенка, погибли.Глава республики также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки на Севастополь."Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

https://ria.ru/20240623/zelenskiy-1954829167.html

севастополь

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севастополь, вооруженные силы украины, сергей аксенов (политик), михаил развожаев, обстрел севастополя ракетами atacms