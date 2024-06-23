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Крым выразил готовность оказать Севастополю любую поддержку - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/aksenov-1954860311.html
Крым выразил готовность оказать Севастополю любую поддержку
Крым выразил готовность оказать Севастополю любую поддержку - РИА Новости, 23.06.2024
Крым выразил готовность оказать Севастополю любую поддержку
Крым готов оказать Севастополю, подвергнувшемуся ракетной атаки ВСУ, всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах, сообщил глава... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:52
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
сергей аксенов (политик)
михаил развожаев
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Крым готов оказать Севастополю, подвергнувшемуся ракетной атаки ВСУ, всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаев, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным, из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человека, трое, их которых два ребенка, погибли.Глава республики также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки на Севастополь."Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
https://ria.ru/20240623/zelenskiy-1954829167.html
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севастополь, вооруженные силы украины, сергей аксенов (политик), михаил развожаев, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Сергей Аксенов (политик), Михаил Развожаев, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Крым выразил готовность оказать Севастополю любую поддержку

Аксенов: Крым готов оказать Севастополю после атаки ВСУ любую необходимую помощь

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Крым готов оказать Севастополю, подвергнувшемуся ракетной атаки ВСУ, всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«
"Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Глава республики также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки на Севастополь.
«
"Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнул Аксенов.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныСергей Аксенов (политик)Михаил РазвожаевОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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