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Биография Анны Ахматовой

Биография Анны Ахматовой - РИА Новости, 23.06.2024

Биография Анны Ахматовой

Русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия Горенко) родилась 23 июня (11 июня по старому стилю) 1889 года в селении Большой Фонтан близ Одессы... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T01:06

2024-06-23T01:06

2024-06-23T01:06

справки

анна ахматова

одесса

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Русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия Горенко) родилась 23 июня (11 июня по старому стилю) 1889 года в селении Большой Фонтан близ Одессы (ныне в черте города Одесса, Украина) в семье отставного инженера-механика флота Андрея Антоновича Горенко и его жены Инны Эразмовны, урожденной Стоговой.Когда девочке было около года, семья переехала под Санкт-Петербург (с 1914 года Петроград, с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) – сначала в Павловск, а затем в Царское Село, где прошло детство будущей поэтессы. В Царском Селе она посещала Мариинскую гимназию. Здесь же в 1903 году Анна Горенко познакомилась с человеком, сыгравшим большую роль в ее жизни, – Николаем Гумилевым.В 1905 году семья Горенко фактически распалась: отец остался в Петербурге, а мать с детьми переехала в Евпаторию. В 1906 году состоялся еще один переезд и Анна Горенко оказалась у родственников в Киеве, где стала посещать Фундуклеевскую гимназию, которую окончила в мае 1907 года.В Киеве Анна Горенко начала переписываться с Гумилевым, который в то время находился во Франции и издавал парижский русский еженедельник "Сириус". В 1907 году на страницах издания вышло первое опубликованное стихотворение поэтессы "На руке его много блестящих колец…". Отец, не одобрявший такого занятия дочери, запретил ей публиковать стихи под настоящей фамилией, поэтому, не выбрав еще для себя псевдоним, она подписала стихотворение просто "Анна Г." Позднее, в 1911 году, поэтесса взяла девичью фамилию прабабушки Прасковьи Мотовиловой.Осенью 1908 года, после почти года проведенного в Севастополе, она вернулась в Киев и поступила на юридический факультет Высших женских курсов, которые посещала вплоть до марта 1910 года. Правила учебы на курсах не предусматривали обязательного посещения лекций, поэтому поэтесса относительно свободно распоряжалась своим временем. В 1909 году она написала много стихов, некоторые из которых в будущем вошли в ее первый сборник "Вечер" и стали широко известны ("Молюсь оконному лучу", "Хорони, хорони меня, ветер!..", "Подушка уже горяча...", "И как будто по ошибке…", "Тот же голос, тот же взгляд…" и др.).В ноябре 1909 года она приняла предложение Николая Гумилева, и в апреле 1910 года пара обвенчалась в Николаевской церкви села Никольская Слободка, в пригороде Киева.По возвращении из свадебного путешествия молодые поселились в Царском Селе. В 1910-е годы Ахматова активно участвовала в литературной жизни Санкт-Петербурга: посещала собрания литературно-художественного салона – Башню Вячеслава Иванова, сблизилась с кругом литераторов журнала "Аполлон", приняла участие в создании объединения "Цех поэтов", из которого весной 1912 года выделилась группа акмеистов – представители нового литературного течения, которое противостояло символизму XIX века.В 1912 году вышел первый сборник Ахматовой "Вечер", стихи которого послужили одной из основ для создания теории акмеизма (провозглашение культа конкретности, материальность, "вещественность" литературных образов). Ее поэтическое творчество встретило широкий отклик у читателей и критиков. В том же году поэтесса родила сына Льва Гумилева, ставшего впоследствии известным историком и этнографом. В 1914 году, перед началом Первой мировой войны, Ахматова опубликовала вторую книгу – сборник любовной лирики "Четки".В том же году Николай Гумилев ушел на фронт, и Анна Ахматова проводила много времени в Слепневе – имении Гумилевых в Тверской губернии (сейчас Тверская область). Здесь она написала большую часть стихотворений, которые вошли в следующий сборник – "Белая стая", опубликованный в 1917 году.В августе 1918 года брак Ахматовой и Гумилева распался. В декабре того же года поэтесса вышла замуж за Владимира Шилейко – востоковеда и поэта, специалиста по Древнему Египту, с которым прожила до 1921 года.В 1921 году Гумилева арестовали, а затем расстреляли по обвинению в причастности к контрреволюционному заговору. Несмотря на потрясения и утрату, 1921 год стал плодотворным для поэтессы: в апреле вышел сборник стихов "Подорожник", в октябре – "Anno Domini MCMXXI". В целом первая половина 1920-х годов оказалась благополучной в творческом плане для Анны Ахматовой – она много писала и регулярно печаталась. В 1923 году были изданы пять книг ее стихотворений в виде трехтомника, который включил все лучшее, что было написано к этому времени.Репрессии конца 1920-1930-х годов коснулись и семьи поэтессы. В 1935 году были арестованы сын Ахматовой Лев Гумилев (в последующем был арестован еще дважды – в 1938 и 1949 годах) и ее третий муж – Николай Пунин, историк искусства. Это событие стало толчком к созданию цикла стихов "Реквием" (1935-1940).Творчество Ахматовой оказалось под запретом. На протяжении 1925-1939 годов ее стихи не печатались, писала она немного, занимаясь преимущественно изучением творчества Пушкина (исследования "Пушкин и Невское взморье", "Гибель Пушкина" и др.). В 1929 году в знак протеста против травли писателей Евгения Замятина и Бориса Пильняка Ахматова вышла из Всероссийского союза писателей, куда вступила в 1920 году.Около 1936 года начался новый подъем в творчестве Ахматовой: сложилась книга стихов "Тростник", в 1940 году был создан первый вариант "Поэмы без героя", воссоздающей атмосферу Серебряного века.В конце 1939 года имя Ахматовой было возвращено в литературу: уже в 1940 году после почти двадцатилетнего перерыва вышел из печати сборник ее стихов "Из шести книг", в который вошел в том числе невыпущенный "Тростник"; 5 января 1940 года поэтессу торжественно приняли в Союз советских писателей, в том же году несколько журналов ("Ленинград", "Звезда", "Литературный современник") напечатали ее стихи.В годы Великой Отечественной войны Ахматова была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Москву, затем в Ташкент, где в 1943 году вышла книга "Избранное. Стихи". В Ленинград поэтесса смогла вернуться только в 1944 году. Ее стихи продолжали выходить в журналах "Знамя", "Звезда", "Ленинград", "Красноармеец".Патриотические стихотворения, написанные в период Великой Отечественной войны ("Мужество", "Вражье знамя... ", "Клятва" и др.), вызвали одобрительную реакцию советской критики. Однако принятое в 1946 году постановление ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград" послужило началом травли поэтессы. Десятилетие с 1946 по 1956 год – одно из самых драматичных в биографии Ахматовой: она была исключена из Союза советских писателей, ее произведения перестали печатать, за ней велась слежка, ее осмеливались поддерживать лишь немногие друзья. Послабление наступило только в начале 1951 года после того, как поэтесса в попытке облегчить участь арестованного сына, поддалась уговорам писателей Александра Фадеева и Алексея Суркова и написала стихи из цикла "Слава миру", прославлявшие Сталина и большевизм. Ахматова была восстановлена в правах члена Союза советских писателей, прекратилась ее травля в печати, ей разрешили заниматься стихотворными переводами, однако собственная ее поэзия оставалась под запретом.Последнее, неполное десятилетие жизни и творчества Анны Ахматовой (1957-1966) было периодом постепенного возращения в литературу. После смерти Сталина на страницах советских периодических изданий стали появляться новые оригинальные стихотворения поэтессы. В 1958 году вышла книга "Стихотворения", в 1961 году – сборник "Стихотворения (1909-1960)".Во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов Анна Ахматова пережила новый творческий подъем: она завершила более чем двадцатилетний труд над "Поэмой без героя" (1940-1962), создала такие шедевры лирической поэзии, как циклы стихотворений "Шиповник цветет" и "Полночные стихи", написала автобиографическую, мемуарную, литературоведческую прозу.Широкое, безоговорочное признание пришло к Ахматовой лишь в самом конце жизни. В 1964 году в Италии она получила литературную премию "Этна-Таормина", в 1965 году была избрана почетным доктором Оксфордского университета (Великобритания). В том же 1965 году на родине поэтессы вышел итоговый, наиболее полный сборник ее поэтических произведений – "Бег времени. Стихотворения. 1909-1965".5 марта 1966 года Анна Ахматова скончалась в санатории "Подмосковье" в подмосковном Домодедове. Тело поэтессы было отправлено в Ленинград и предано земле в поселке Комарово (ныне в составе Курортного района Санкт-Петербурга).В 1967 году на могиле Ахматовой был установлен памятник по проекту Александра Игнатьева и Всеволода Смирнова. В 1989 году, к столетию со дня рождения поэтессы, в южном флигеле Фонтанного дома Шереметьевского дворца (Санкт-Петербург) был открыт литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой.В том же году в селе Градницы Тверской области, где по воле обстоятельств оказался дом из усадьбы Слепнево, была открыта экспозиция, посвященная жизни и творчеству Николая Гумилева и Анны Ахматовой и их сына Льва Гумилева. Весной 2006 года в саду Фонтанного дома был установлен памятник поэтессе. В декабре того же года в северной столице был открыт памятник Ахматовой на Воскресенской набережной (бывшей набережной Робеспьера) напротив тюрьмы "Кресты", где в годы сталинских репрессий находился сын Ахматовой Лев Гумилев. Памятники поэтессе были также сооружены во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и перед школой в саду на улице Восстания. В Москве памятник Анне Ахматовой был установлен в ноябре 2000 года во дворе дома на Большой Ордынке, где поэтесса в 1938-1966 годах жила у своих друзей Ардовых. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, анна ахматова, одесса