https://ria.ru/20240622/zmei-1954704135.html

Жара в Анталье вызвала нашествие змей в дома и офисы

Жара в Анталье вызвала нашествие змей в дома и офисы - РИА Новости, 22.06.2024

Жара в Анталье вызвала нашествие змей в дома и офисы

Жаркая погода стала причиной проникновения змей в жилые кварталы, рабочие места и автомобили в турецкой курортной Анталье, ситуация вызывает беспокойство среди... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T12:54

2024-06-22T12:54

2024-06-22T12:54

анталья (провинция)

в мире

турция

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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Жаркая погода стала причиной проникновения змей в жилые кварталы, рабочие места и автомобили в турецкой курортной Анталье, ситуация вызывает беспокойство среди жителей региона, передал телеканал Halk TV. "В Анталье жаркая погода стала причиной проникновения змей в жилые кварталы. В этом году пожарные бригады извлекли из жилых помещений 106 змей. Участившиеся сообщения вызвали беспокойство в городе", - передал телеканал. Сообщается, что повышение температуры воздуха в регионе привело к тому, что змеи стали проникать в дома, рабочие места и автомобили.

https://ria.ru/20240619/palomniki-1953847478.html

анталья (провинция)

турция

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анталья (провинция), в мире, турция