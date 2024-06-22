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Жара в Анталье вызвала нашествие змей в дома и офисы
Жара в Анталье вызвала нашествие змей в дома и офисы - РИА Новости, 22.06.2024
Жара в Анталье вызвала нашествие змей в дома и офисы
Жаркая погода стала причиной проникновения змей в жилые кварталы, рабочие места и автомобили в турецкой курортной Анталье, ситуация вызывает беспокойство среди... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:54
2024-06-22T12:54
2024-06-22T12:54
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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Жаркая погода стала причиной проникновения змей в жилые кварталы, рабочие места и автомобили в турецкой курортной Анталье, ситуация вызывает беспокойство среди жителей региона, передал телеканал Halk TV. "В Анталье жаркая погода стала причиной проникновения змей в жилые кварталы. В этом году пожарные бригады извлекли из жилых помещений 106 змей. Участившиеся сообщения вызвали беспокойство в городе", - передал телеканал. Сообщается, что повышение температуры воздуха в регионе привело к тому, что змеи стали проникать в дома, рабочие места и автомобили.
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анталья (провинция), в мире, турция
Анталья (провинция), В мире, Турция
Жара в Анталье вызвала нашествие змей в дома и офисы
Halk TV: Жара в Анталье вызвала нашествие змей в дома, офисы и автомобили