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В Харьковской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
В Харьковской области при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 22.06.2024
В Харьковской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
Житель харьковского села Ольшана ранен в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T18:27
2024-06-22T18:27
2024-06-22T18:27
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харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Житель харьковского села Ольшана ранен в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей получил житель села Ольшана в результате атаки беспилотника", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что мужчина госпитализирован, за его жизнь борются врачи.
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в мире, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев
В Харьковской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
В Харьковской области при атаке БПЛА ранен житель села Ольшана