https://ria.ru/20240622/zhitel-1954763080.html

В Харьковской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

В Харьковской области при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 22.06.2024

В Харьковской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

Житель харьковского села Ольшана ранен в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T18:27

2024-06-22T18:27

2024-06-22T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

виталий ганчев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862993_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_e2279796c1945e8a8e52816cf92e13d4.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Житель харьковского села Ольшана ранен в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей получил житель села Ольшана в результате атаки беспилотника", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что мужчина госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

https://ria.ru/20240601/udary-1949841276.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, виталий ганчев