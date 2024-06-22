https://ria.ru/20240622/zemletryasenie-1954791942.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 22.06.2024
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T21:56
2024-06-22T21:56
2024-06-22T21:56
в мире
турция
землетрясение
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск). Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра. Власти пока не сообщили о наличии жертв и разрушений в результате землетрясения.
https://ria.ru/20240525/turtsiya-1948337172.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, землетрясение
В мире, Турция, Землетрясение
В Турции произошло землетрясение
AFAD: в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,0
АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск).
Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра.
Власти пока не сообщили о наличии жертв и разрушений в результате землетрясения.