Зеленский упускает шанс сохранить государственность страны, заявили в Крыму
Постпред Крыма Мурадов: Зеленский упускает шанс сохранить государственность
© AP Photo / Andrew MedichiniПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Medichini
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским упускает шанс начать разговор с Москвой о сохранении украинской государственности.
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"Российский президент проявил великодушие и открыл для Киева некое окно возможностей начать разговор с Москвой о сохранении украинской государственности. Но Зеленский историю не учил и, видимо, этот шанс упустит, в чём ему с охотой поможет Вашингтон, который и является выгодоприобретателем от войны. Так что результативный разговор, судя по всему, может состояться только в российско-американском формате", - сказал Мурадов.
По его мнению, планы Киева провести после провального швейцарского саммита некую "вторую конференцию мира" выглядят нелепо и являются желанием Зеленского закрепить в мировом общественном мнении свою "несуществующую президентскую легитимность".
"Но эти иллюзии беспочвенны, потому что все "акторы" уже прочитали украинское законодательство на сей счет. А после профессиональных разъяснений, данных по этому вопросу российским президентом, суть дела уже знает даже ленивый. Так что план Зеленского продолжить бессмысленные потуги по осуждению России и навязыванию ей неких пустых и выгодных Киеву и Вашингтону формул "урегулирования" конфликта вокруг Украины обречен", - сказал Мурадов и добавил, что шансы того, что на "повторный политический спектакль" Зеленского поедут представители мирового большинства, мизерны.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".