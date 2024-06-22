https://ria.ru/20240622/zaytsev-1954751301.html

Сына модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище

Сына модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище - РИА Новости, 22.06.2024

Сына модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище

Сына модельера Вячеслава Зайцева, члена Российской академии художеств, модельера и гендиректора Дома моды Зайцева Егора Зайцева похоронили рядом с отцом на... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:04

2024-06-22T17:04

2024-06-22T17:04

россия

щелково

вячеслав зайцев

российская академия художеств

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ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 22 июн - РИА Новости. Сына модельера Вячеслава Зайцева, члена Российской академии художеств, модельера и гендиректора Дома моды Зайцева Егора Зайцева похоронили рядом с отцом на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково, передает корреспондент РИА Новости. Егор Зайцев ушел из жизни 19 июня в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов сообщал РИА Новости, что у модельера было онкологическое заболевание. Проститься с Зайцевым пришли жена Екатерина Ромашкина, дочь Мария Зайцева, друзья, коллеги, среди них заслуженный артист РФ, певец Юлиан, байкеры клуба "Ночные волки", в частности Хирург (Александр Залдастанов), Зайцев был членом этого клуба. Траурный похоронный венок направили ректор и коллектив РАХ. Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года. Его отец Вячеслав Зайцев был известным модельером, живописцем, графиком, народным художником РФ, академиком Российской академии художеств. С 2012 года Зайцев-младший был членом Российской академии художеств. В 2019 году он занял пост гендиректора Дома моды, сменив своего отца. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером также прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, похороны - на Жегаловском кладбище.

https://ria.ru/20240622/zaytsev-1954717473.html

россия

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, щелково, вячеслав зайцев, российская академия художеств