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Сына модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище - РИА Новости, 22.06.2024
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17:04 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/zaytsev-1954751301.html
Сына модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище
Сына модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище - РИА Новости, 22.06.2024
Сына модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище
Сына модельера Вячеслава Зайцева, члена Российской академии художеств, модельера и гендиректора Дома моды Зайцева Егора Зайцева похоронили рядом с отцом на... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:04
2024-06-22T17:04
россия
щелково
вячеслав зайцев
российская академия художеств
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ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 22 июн - РИА Новости. Сына модельера Вячеслава Зайцева, члена Российской академии художеств, модельера и гендиректора Дома моды Зайцева Егора Зайцева похоронили рядом с отцом на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково, передает корреспондент РИА Новости. Егор Зайцев ушел из жизни 19 июня в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов сообщал РИА Новости, что у модельера было онкологическое заболевание. Проститься с Зайцевым пришли жена Екатерина Ромашкина, дочь Мария Зайцева, друзья, коллеги, среди них заслуженный артист РФ, певец Юлиан, байкеры клуба "Ночные волки", в частности Хирург (Александр Залдастанов), Зайцев был членом этого клуба. Траурный похоронный венок направили ректор и коллектив РАХ. Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года. Его отец Вячеслав Зайцев был известным модельером, живописцем, графиком, народным художником РФ, академиком Российской академии художеств. С 2012 года Зайцев-младший был членом Российской академии художеств. В 2019 году он занял пост гендиректора Дома моды, сменив своего отца. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером также прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, похороны - на Жегаловском кладбище.
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россия, щелково, вячеслав зайцев, российская академия художеств
Россия, Щелково, Вячеслав Зайцев, Российская академия художеств
Сына модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище

Сына Вячеслава Зайцева Егора похоронили рядом с отцом на Жегаловском кладбище

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕгор Зайцев
Егор Зайцев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 22 июн - РИА Новости. Сына модельера Вячеслава Зайцева, члена Российской академии художеств, модельера и гендиректора Дома моды Зайцева Егора Зайцева похоронили рядом с отцом на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково, передает корреспондент РИА Новости.
Егор Зайцев ушел из жизни 19 июня в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов сообщал РИА Новости, что у модельера было онкологическое заболевание.
Проститься с Зайцевым пришли жена Екатерина Ромашкина, дочь Мария Зайцева, друзья, коллеги, среди них заслуженный артист РФ, певец Юлиан, байкеры клуба "Ночные волки", в частности Хирург (Александр Залдастанов), Зайцев был членом этого клуба. Траурный похоронный венок направили ректор и коллектив РАХ.
Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года. Его отец Вячеслав Зайцев был известным модельером, живописцем, графиком, народным художником РФ, академиком Российской академии художеств. С 2012 года Зайцев-младший был членом Российской академии художеств. В 2019 году он занял пост гендиректора Дома моды, сменив своего отца.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером также прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, похороны - на Жегаловском кладбище.
Свеча - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
В Щелково простились с Егором Зайцевым
Вчера, 14:07
 
РоссияЩелковоВячеслав ЗайцевРоссийская академия художеств
 
 
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