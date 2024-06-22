https://ria.ru/20240622/zaytsev-1954717473.html

В Щелково простились с Егором Зайцевым

В Щелково простились с Егором Зайцевым - РИА Новости, 22.06.2024

В Щелково простились с Егором Зайцевым

Церемония прощания с сыном модельера Вячеслава Зайцева, членом Российской академии художеств, модельером и гендиректором Дома моды Зайцева Егором Зайцевым... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:07

2024-06-22T14:07

2024-06-22T14:11

россия

щелково

вячеслав зайцев

российская академия художеств

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ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 22 июн - РИА Новости. Церемония прощания с сыном модельера Вячеслава Зайцева, членом Российской академии художеств, модельером и гендиректором Дома моды Зайцева Егором Зайцевым завершилась в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково, передает корреспондент РИА Новости. Егор Зайцев ушел из жизни 19 июня в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов сообщал РИА Новости, что у модельера было онкологическое заболевание. Проститься с Зайцевым пришли жена Екатерина Ромашкина, дочь Мария Зайцева, друзья, коллеги, среди них заслуженный артист РФ, певец Юлиан, байкеры клуба "Ночные волки", в частности Хирург (Александр Залдастанов), Зайцев был членом этого клуба. Траурный похоронный венок направили ректор и коллектив РАХ. "Он остался преданным до конца своей жизни, до конца своих дней. Я очень благодарен, что судьба свела нас с ним. Я испытывал всегда к нему братские чувства любви", - сказал лидер байк-клуба Хирург. После прощания модельера похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково. "Пока в голове не укладывается. Каждый раз просыпаешься и думаешь, что это фейк-новость, неправда. Был очень добрым человеком, с юмором ко всему относился. Был очень верующий. Совершенно не тем, каким рисовали его всякие недоброжелательности. Царствие ему небесное, вечная память. Теперь уже никто точно не сможет ни разлучить, ни поругать отца и сына, теперь они навсегда вместе", - сказал певец Юлиан, вспоминая Егора Зайцева. Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года. Его отец Вячеслав Зайцев был известным модельером, живописцем, графиком, народным художником РФ, академиком Российской академии художеств. С 2012 года Зайцев-младший был членом Российской академии художеств. В 2019 году он занял пост гендиректора Дома моды, сменив своего отца. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером также прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, похороны - на Жегаловском кладбище.

https://ria.ru/20240619/zaytsev-1954118704.html

https://ria.ru/20240620/pokhorony-1954404417.html

россия

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, щелково, вячеслав зайцев, российская академия художеств