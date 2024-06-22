https://ria.ru/20240622/zakon-1954747677.html

Путин подписал закон о легализации документов территориальными органами МИД

Путин подписал закон о легализации документов территориальными органами МИД - РИА Новости, 22.06.2024

Путин подписал закон о легализации документов территориальными органами МИД

Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации российских и иностранных официальных документов территориальными органами МИД РФ и закон об... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:47

2024-06-22T16:47

2024-06-22T16:47

россия

ссср

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации российских и иностранных официальных документов территориальными органами МИД РФ и закон об истребовании личных документов. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Также законом официально снимается введенный еще при СССР запрет на вывоз за рубеж документов, удостоверяющих личность гражданина, военных билетов, трудовых книжек. Российский кабмин внес в Госдуму 21 января инициативу, которая предлагает признать недействующим на территории России закон СССР от 24 июня 1991 "О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу", которым, в частности, предусматривается запрет на вывоз и пересылку трудовых книжек, военных билетов и удостоверений личности. Второй проект был внесен в тот же день и им уточняется терминология. Законом предлагалось разрешить легализовывать российские официальные документы не только в центральном аппарате МИД России, но и в его территориальных органах. Легализация документа придает ему юридическую силу в другой стране. Также территориальные органы смогут легализовывать иностранные официальные документы, составленные иностранными консульскими учреждениями. Предусматривается, что легализация в электронной форме российских и иностранных официальных документов, в том числе подача в электронной форме заявлений об их легализации, и легализация этих документов, созданных в электронной форме, не осуществляются. Устанавливается, что перечень иностранных государств, с территорий которых могут быть истребованы личные документы по дипломатическим каналам, и перечень личных документов, которые могут быть истребованы с территорий соответствующих иностранных государств, размещаются на официальном сайте МИД России, в интернете.

https://ria.ru/20240612/putin-1952342186.html

https://ria.ru/20231225/putin-1917984162.html

россия

ссср

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ссср, владимир путин, госдума рф