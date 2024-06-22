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Путин подписал закон о долгах госпредприятий в новых регионах - РИА Новости, 22.06.2024
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16:26 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/zakon-1954743130.html
Путин подписал закон о долгах госпредприятий в новых регионах
Путин подписал закон о долгах госпредприятий в новых регионах - РИА Новости, 22.06.2024
Путин подписал закон о долгах госпредприятий в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:26
2024-06-22T16:26
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим у них до вхождения в состав России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вводит мораторий до 1 января 2026 года на взыскание с таких предприятий долгов, возникших до 30 сентября 2022 года (дата принятия новых регионов в РФ). Исполнительные производства, которые были возбуждены по соответствующим документам, будут окончены в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу. Срок предъявления исполнительного документа будет прерван со дня принятия по нему решения об окончании и возобновлен с 1 января 2026 года, когда закончится мораторий. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20240622/putin-1954733900.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон о долгах госпредприятий в новых регионах

В России ввели мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов

© РИА Новости / Надежда Чичерова | Перейти в медиабанкРаботы по восстановлению зданий в Мариуполе
Работы по восстановлению зданий в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Надежда Чичерова
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Работы по восстановлению зданий в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим у них до вхождения в состав России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вводит мораторий до 1 января 2026 года на взыскание с таких предприятий долгов, возникших до 30 сентября 2022 года (дата принятия новых регионов в РФ).
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Исполнительные производства, которые были возбуждены по соответствующим документам, будут окончены в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу. Срок предъявления исполнительного документа будет прерван со дня принятия по нему решения об окончании и возобновлен с 1 января 2026 года, когда закончится мораторий.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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