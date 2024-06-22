https://ria.ru/20240622/zakon-1954743130.html

Путин подписал закон о долгах госпредприятий в новых регионах

Путин подписал закон о долгах госпредприятий в новых регионах - РИА Новости, 22.06.2024

Путин подписал закон о долгах госпредприятий в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:26

2024-06-22T16:26

2024-06-22T16:26

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим у них до вхождения в состав России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вводит мораторий до 1 января 2026 года на взыскание с таких предприятий долгов, возникших до 30 сентября 2022 года (дата принятия новых регионов в РФ). Исполнительные производства, которые были возбуждены по соответствующим документам, будут окончены в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу. Срок предъявления исполнительного документа будет прерван со дня принятия по нему решения об окончании и возобновлен с 1 января 2026 года, когда закончится мораторий. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20240622/putin-1954733900.html

https://ria.ru/20240529/poryadok-1949167956.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика