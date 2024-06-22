https://ria.ru/20240622/zakharova-1954681530.html

МИД пообещал ответить на закрытие визового центра в США

МИД пообещал ответить на закрытие визового центра в США - РИА Новости, 22.06.2024

МИД пообещал ответить на закрытие визового центра в США

Москва ответит на решение США закрыть визовый центр России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T10:35

2024-06-22T10:35

2024-06-22T12:27

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Москва ответит на решение США закрыть визовый центр России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", — сказала она.Сегодня посол России в Штатах Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр России с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке.Он отметил, что США не разъяснили причин принятого решения. Дипломат заверил, что посольство сделает все возможное для обеспечения соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.Компания Russia Visa Centre на официальном сайте позиционирует себя "привилегированным сторонним партнером" российского посольства в Штатах, чьи отделения работают как "центры сбора и обработки документов с целью улучшения услуг".США ранее провели несколько раундов санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков сотрудников дипмиссии и закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.

https://ria.ru/20240425/venki-1942183485.html

https://ria.ru/20231117/diplomatiya-1910145592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мария захарова, анатолий антонов, вашингтон (штат), нью-йорк (город)