МИД пообещал ответить на закрытие визового центра в США
Захарова о решении США закрыть визовый центр: Москва ответит адекватно
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Москва ответит на решение США закрыть визовый центр России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", — сказала она.
Сегодня посол России в Штатах Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр России с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Он отметил, что США не разъяснили причин принятого решения. Дипломат заверил, что посольство сделает все возможное для обеспечения соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.
Компания Russia Visa Centre на официальном сайте позиционирует себя "привилегированным сторонним партнером" российского посольства в Штатах, чьи отделения работают как "центры сбора и обработки документов с целью улучшения услуг".
США ранее провели несколько раундов санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков сотрудников дипмиссии и закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.
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17 ноября 2023, 17:16