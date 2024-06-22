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МИД пообещал ответить на закрытие визового центра в США - РИА Новости, 22.06.2024
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10:35 22.06.2024 (обновлено: 12:27 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/zakharova-1954681530.html
МИД пообещал ответить на закрытие визового центра в США
МИД пообещал ответить на закрытие визового центра в США - РИА Новости, 22.06.2024
МИД пообещал ответить на закрытие визового центра в США
Москва ответит на решение США закрыть визовый центр России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:35
2024-06-22T12:27
в мире
россия
мария захарова
анатолий антонов
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Москва ответит на решение США закрыть визовый центр России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", — сказала она.Сегодня посол России в Штатах Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр России с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке.Он отметил, что США не разъяснили причин принятого решения. Дипломат заверил, что посольство сделает все возможное для обеспечения соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.Компания Russia Visa Centre на официальном сайте позиционирует себя "привилегированным сторонним партнером" российского посольства в Штатах, чьи отделения работают как "центры сбора и обработки документов с целью улучшения услуг".США ранее провели несколько раундов санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков сотрудников дипмиссии и закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.
https://ria.ru/20240425/venki-1942183485.html
https://ria.ru/20231117/diplomatiya-1910145592.html
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в мире, россия, мария захарова, анатолий антонов, вашингтон (штат), нью-йорк (город)
В мире, Россия, Мария Захарова, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город)
МИД пообещал ответить на закрытие визового центра в США

Захарова о решении США закрыть визовый центр: Москва ответит адекватно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Москва ответит на решение США закрыть визовый центр России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", — сказала она.
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Сегодня посол России в Штатах Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр России с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Он отметил, что США не разъяснили причин принятого решения. Дипломат заверил, что посольство сделает все возможное для обеспечения соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.
Компания Russia Visa Centre на официальном сайте позиционирует себя "привилегированным сторонним партнером" российского посольства в Штатах, чьи отделения работают как "центры сбора и обработки документов с целью улучшения услуг".
США ранее провели несколько раундов санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков сотрудников дипмиссии и закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.
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В миреРоссияМария ЗахароваАнатолий АнтоновВашингтон (штат)Нью-Йорк (город)
 
 
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