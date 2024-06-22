https://ria.ru/20240622/yak-1954717690.html

В Московском зоопарке родился ячонок

В Московском зоопарке родился ячонок - РИА Новости, 22.06.2024

В Московском зоопарке родился ячонок

В Московском зоопарке родился малыш яка, у матери это были первые роды, рассказала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова в своем... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:09

2024-06-22T14:09

2024-06-22T14:35

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке родился малыш яка, у матери это были первые роды, рассказала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "У нас родился ячонок, мама — первородка, два-три часа не понимала, что нужно пустить к молоку малыша, но потом подпустила", — написала она.Позже она добавила, что отца малыша временно отсадили, потому что с утра он сильно проявлял интерес к ячонку и чуть не поднял на рога. Теперь они общаются через забор.

https://ria.ru/20240604/lemur-1950374155.html

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Дарья Буймова

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Детеныш яка, появившийся на свет в Московском зоопарке В столичном зоосаде пополнение — на свет появился маленький як. Детеныш яка появился на свет в Московском зоопарке. Как сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова, его мама — первородка. Два-три часа она не понимала, что нужно подпустить малыша к молоку, но потом подпустила. Отца детеныша временно отсадили, так как он чересчур активничал и чуть не поднял новорожденного на рога. Теперь он наблюдает за малышом из-за забора. 2024-06-22T14:09 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

светлана акулова, московский зоопарк