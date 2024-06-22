https://ria.ru/20240622/yak-1954717690.html
В Московском зоопарке родился ячонок
В Московском зоопарке родился ячонок - РИА Новости, 22.06.2024
В Московском зоопарке родился ячонок
В Московском зоопарке родился малыш яка, у матери это были первые роды, рассказала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова в своем... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:09
2024-06-22T14:09
2024-06-22T14:35
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке родился малыш яка, у матери это были первые роды, рассказала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "У нас родился ячонок, мама — первородка, два-три часа не понимала, что нужно пустить к молоку малыша, но потом подпустила", — написала она.Позже она добавила, что отца малыша временно отсадили, потому что с утра он сильно проявлял интерес к ячонку и чуть не поднял на рога. Теперь они общаются через забор.
https://ria.ru/20240604/lemur-1950374155.html
РИА Новости
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Детеныш яка, появившийся на свет в Московском зоопарке
В столичном зоосаде пополнение — на свет появился маленький як. Детеныш яка появился на свет в Московском зоопарке. Как сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова, его мама — первородка. Два-три часа она не понимала, что нужно подпустить малыша к молоку, но потом подпустила. Отца детеныша временно отсадили, так как он чересчур активничал и чуть не поднял новорожденного на рога. Теперь он наблюдает за малышом из-за забора.
2024-06-22T14:09
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родился ячонок
В Московском зоопарке у матери-первородки родился малыш яка