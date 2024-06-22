https://ria.ru/20240622/vystavka-1954775053.html

Бойцы ВС России подготовили выставку в память о воинах Красной армии

Бойцы ВС России подготовили выставку в память о воинах Красной армии - РИА Новости, 22.06.2024

Бойцы ВС России подготовили выставку в память о воинах Красной армии

Бойцы воинской части № 29596 на Запорожском направлении собрали музейную экспозицию ко "Дню памяти и скорби", рассказал журналистам заместитель командира... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T19:42

2024-06-22T19:42

2024-06-22T20:34

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

день памяти и скорби

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954777084_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d4694996812b092360e6cd583c746c7.jpg

ЭНЕРГОДАР, 22 июн — РИА Новости. Бойцы воинской части № 29596 на Запорожском направлении собрали музейную экспозицию ко "Дню памяти и скорби", рассказал журналистам заместитель командира батальона с позывным Музей. "У нас в батальоне организован музей. Он посвящен истории Башкирии и боевому подвигу мотострелкового батальона. <...> Наши бойцы приносят трофеи и артефакты которые находят в зоне ответственности нашего батальона", — сообщил он.В экспозиции музея имеются не только архивные фотоматериалы и информационные стенды, относящиеся к разным эпохам, но и артефакты времен Великой Отечественной войны. Среди них — каска немецкого солдата, штык, другие предметы обмундирования и амуниции немецких войск и Красной армии.Кроме того, экспозиция пополняется и трофеями, добытыми разведчиками подразделения, — флагами, наградами и шевронами ВСУ. Также на позициях одного из подразделений организована выставка плакатов времен Великой Отечественной войны, рассказал заместитель командира полка."Здесь, в коридоре между блиндажами, представлена выставка, предоставленная Музеем боевой славы Республики Башкортостан, это плакаты времен Великой Отечественной войны. В этих материалах представлен характер и основная концепция той эпохи", — сказал Музей.Имам батальона рассказал журналистам, что в мечети, которая построена силами бойцов подразделения у самой линии обороны, 22 июня пройдет намаз в память о погибших воинах Красной армии. Кроме того, состоится и панихида в часовне неподалеку.Бойцы и командиры подразделений полка отметили, что строительство часовен, мечетей, организацию музея и выставки удалось реализовать при поддержке командира батальона с позывным Адвокат.

https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выставка плакатов времен ВОВ, организованная бойцами на Запорожском направлении Бойцы ВС РФ на Запорожском направлении организовали музейную экспозицию и выставку плакатов времен Великой отечественной войны на передовых позициях своих подразделений посвященную "Дню памяти и скорби". В часовне и мечети на линии боевого соприкосновения пройдут служба и намаз в память о погибших. 2024-06-22T19:42 true PT4M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, день памяти и скорби