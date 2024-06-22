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Бойцы ВС России подготовили выставку в память о воинах Красной армии - РИА Новости, 22.06.2024
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19:42 22.06.2024 (обновлено: 20:34 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/vystavka-1954775053.html
Бойцы ВС России подготовили выставку в память о воинах Красной армии
Бойцы ВС России подготовили выставку в память о воинах Красной армии - РИА Новости, 22.06.2024
Бойцы ВС России подготовили выставку в память о воинах Красной армии
Бойцы воинской части № 29596 на Запорожском направлении собрали музейную экспозицию ко "Дню памяти и скорби", рассказал журналистам заместитель командира... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:42
2024-06-22T20:34
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
день памяти и скорби
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ЭНЕРГОДАР, 22 июн — РИА Новости. Бойцы воинской части № 29596 на Запорожском направлении собрали музейную экспозицию ко "Дню памяти и скорби", рассказал журналистам заместитель командира батальона с позывным Музей. &quot;У нас в батальоне организован музей. Он посвящен истории Башкирии и боевому подвигу мотострелкового батальона. &lt;...&gt; Наши бойцы приносят трофеи и артефакты которые находят в зоне ответственности нашего батальона&quot;, — сообщил он.В экспозиции музея имеются не только архивные фотоматериалы и информационные стенды, относящиеся к разным эпохам, но и артефакты времен Великой Отечественной войны. Среди них — каска немецкого солдата, штык, другие предметы обмундирования и амуниции немецких войск и Красной армии.Кроме того, экспозиция пополняется и трофеями, добытыми разведчиками подразделения, — флагами, наградами и шевронами ВСУ. Также на позициях одного из подразделений организована выставка плакатов времен Великой Отечественной войны, рассказал заместитель командира полка.&quot;Здесь, в коридоре между блиндажами, представлена выставка, предоставленная Музеем боевой славы Республики Башкортостан, это плакаты времен Великой Отечественной войны. В этих материалах представлен характер и основная концепция той эпохи&quot;, — сказал Музей.Имам батальона рассказал журналистам, что в мечети, которая построена силами бойцов подразделения у самой линии обороны, 22 июня пройдет намаз в память о погибших воинах Красной армии. Кроме того, состоится и панихида в часовне неподалеку.Бойцы и командиры подразделений полка отметили, что строительство часовен, мечетей, организацию музея и выставки удалось реализовать при поддержке командира батальона с позывным Адвокат.
https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html
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Выставка плакатов времен ВОВ, организованная бойцами на Запорожском направлении
Бойцы ВС РФ на Запорожском направлении организовали музейную экспозицию и выставку плакатов времен Великой отечественной войны на передовых позициях своих подразделений посвященную "Дню памяти и скорби". В часовне и мечети на линии боевого соприкосновения пройдут служба и намаз в память о погибших.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, день памяти и скорби
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, День памяти и скорби
Бойцы ВС России подготовили выставку в память о воинах Красной армии

На Запорожском направлении бойцы подготовили выставку ко Дню памяти и скорби

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 22 июн — РИА Новости. Бойцы воинской части № 29596 на Запорожском направлении собрали музейную экспозицию ко "Дню памяти и скорби", рассказал журналистам заместитель командира батальона с позывным Музей.
«

"У нас в батальоне организован музей. Он посвящен истории Башкирии и боевому подвигу мотострелкового батальона. <...> Наши бойцы приносят трофеи и артефакты которые находят в зоне ответственности нашего батальона", — сообщил он.

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В экспозиции музея имеются не только архивные фотоматериалы и информационные стенды, относящиеся к разным эпохам, но и артефакты времен Великой Отечественной войны. Среди них — каска немецкого солдата, штык, другие предметы обмундирования и амуниции немецких войск и Красной армии.
Кроме того, экспозиция пополняется и трофеями, добытыми разведчиками подразделения, — флагами, наградами и шевронами ВСУ. Также на позициях одного из подразделений организована выставка плакатов времен Великой Отечественной войны, рассказал заместитель командира полка.
«

"Здесь, в коридоре между блиндажами, представлена выставка, предоставленная Музеем боевой славы Республики Башкортостан, это плакаты времен Великой Отечественной войны. В этих материалах представлен характер и основная концепция той эпохи", — сказал Музей.

Имам батальона рассказал журналистам, что в мечети, которая построена силами бойцов подразделения у самой линии обороны, 22 июня пройдет намаз в память о погибших воинах Красной армии. Кроме того, состоится и панихида в часовне неподалеку.
Бойцы и командиры подразделений полка отметили, что строительство часовен, мечетей, организацию музея и выставки удалось реализовать при поддержке командира батальона с позывным Адвокат.
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