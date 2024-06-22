https://ria.ru/20240622/volodin-1954683905.html

Володин и депутаты возложили венок к Вечному огню на Поклонной горе

Володин и депутаты возложили венок к Вечному огню на Поклонной горе - РИА Новости, 22.06.2024

Володин и депутаты возложили венок к Вечному огню на Поклонной горе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами в День памяти и скорби возложили венок в память о погибших в годы Великой Отечественной на Поклонной... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T10:46

2024-06-22T10:46

2024-06-22T10:47

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами в День памяти и скорби возложили венок в память о погибших в годы Великой Отечественной на Поклонной горе, сообщается на сайте ГД "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты в День памяти и скорби возложили венок и цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе", - написано на сайте. Спикер ГД отметил, что солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать врага и покончить с фашизмом, "не жалели жизни и сил ради свободы Родины, ради будущих поколений".

https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф