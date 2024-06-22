https://ria.ru/20240622/volodin-1954683905.html
Володин и депутаты возложили венок к Вечному огню на Поклонной горе
Володин и депутаты возложили венок к Вечному огню на Поклонной горе - РИА Новости, 22.06.2024
Володин и депутаты возложили венок к Вечному огню на Поклонной горе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами в День памяти и скорби возложили венок в память о погибших в годы Великой Отечественной на Поклонной... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:46
2024-06-22T10:46
2024-06-22T10:47
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами в День памяти и скорби возложили венок в память о погибших в годы Великой Отечественной на Поклонной горе, сообщается на сайте ГД "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты в День памяти и скорби возложили венок и цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе", - написано на сайте. Спикер ГД отметил, что солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать врага и покончить с фашизмом, "не жалели жизни и сил ради свободы Родины, ради будущих поколений".
https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин и депутаты возложили венок к Вечному огню на Поклонной горе
Председатель Госдумы Володин возложил венок к Вечному огню на Поклонной горе
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами в День памяти и скорби возложили венок в память о погибших в годы Великой Отечественной на Поклонной горе, сообщается на сайте ГД
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты в День памяти и скорби возложили венок и цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе", - написано на сайте.
Спикер ГД отметил, что солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать врага и покончить с фашизмом, "не жалели жизни и сил ради свободы Родины, ради будущих поколений".