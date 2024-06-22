https://ria.ru/20240622/voditel-1954686788.html

В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 22.06.2024

В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Пьяный водитель на большой скорости насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в поселке Кировской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:02

2024-06-22T11:02

2024-06-22T11:02

происшествия

авто

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Пьяный водитель на большой скорости насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в поселке Кировской области, сообщает прокуратура региона. "Произошло ДТП, связанное с наездом легкового автомобиля марки Audi А6 на пешеходном переходе на 14-летнего подростка. В результате происшествия мальчик погиб. Предварительно, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения, он значительно превысил скоростной режим", - говорится в сообщении. Трагедия произошла вечером 21 июня вблизи Дома культуры в поселке Подосиновец. По факту ДТП следователем СК возбуждено уголовное дело, результаты расследования которого взяты прокуратурой Кировской области на контроль.

https://ria.ru/20240613/dtp-1952475442.html

кировская область

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происшествия, авто, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)