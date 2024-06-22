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В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 22.06.2024
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В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка
В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 22.06.2024
В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Пьяный водитель на большой скорости насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в поселке Кировской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:02
2024-06-22T11:02
происшествия
авто
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Пьяный водитель на большой скорости насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в поселке Кировской области, сообщает прокуратура региона. "Произошло ДТП, связанное с наездом легкового автомобиля марки Audi А6 на пешеходном переходе на 14-летнего подростка. В результате происшествия мальчик погиб. Предварительно, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения, он значительно превысил скоростной режим", - говорится в сообщении. Трагедия произошла вечером 21 июня вблизи Дома культуры в поселке Подосиновец. По факту ДТП следователем СК возбуждено уголовное дело, результаты расследования которого взяты прокуратурой Кировской области на контроль.
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происшествия, авто, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСветофор на перекрестке
Светофор на перекрестке - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Пьяный водитель на большой скорости насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в поселке Кировской области, сообщает прокуратура региона.
«
"Произошло ДТП, связанное с наездом легкового автомобиля марки Audi А6 на пешеходном переходе на 14-летнего подростка. В результате происшествия мальчик погиб. Предварительно, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения, он значительно превысил скоростной режим", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла вечером 21 июня вблизи Дома культуры в поселке Подосиновец.
По факту ДТП следователем СК возбуждено уголовное дело, результаты расследования которого взяты прокуратурой Кировской области на контроль.
Сотрудники СК РФ на месте происшествия, где нетрезвый водитель насмерть сбил двух несовершеннолетних в поселке Райгород Волгоградской области. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек
13 июня, 08:15
 
ПроисшествияАвтоКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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