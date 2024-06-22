https://ria.ru/20240622/vaktsina-1954653287.html

В России в 2025 году начнут исследования на добровольцах вакцины от рака

В России в 2025 году начнут исследования на добровольцах вакцины от рака - РИА Новости, 22.06.2024

В России в 2025 году начнут исследования на добровольцах вакцины от рака

Клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года, заявил РИА Новости директор РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T03:09

2024-06-22T03:09

2024-06-22T03:55

общество

александр гинцбург

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Думаю, что к середине следующего года мы начнём клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями", - сказал Гинцбург. Он отметил, что сейчас вакцину проверяют в рамках доклинических исследований на мышках, отрабатывается технология, чтобы не просто в 2-3 раза продлить жизнь животным с меланомой, а создать такие препараты, которые бы позволяли гарантированно уничтожать как опухоль, так и метастазы. По словам Гинцбурга, если удастся отработать эту технологию, то вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек, меланомах. Причем при данных заболеваниях метастазы появляются уже на ранних стадиях, поэтому данная вакцина будет очень актуальна для этих больных, пояснил специалист.

https://ria.ru/20240619/vaktsiny-1953917310.html

https://ria.ru/20240112/rak-1921045076.html

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общество, александр гинцбург, россия