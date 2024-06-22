https://ria.ru/20240622/ukrainskie_voyska-1954648143.html
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 22.06.2024
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 80 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:39
2024-06-22T00:39
2024-06-22T00:39
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_bf9b32bc30aa04c088dd795d75c9e139.jpg
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 80 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на донецком направлении. Двадцать три обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 80 боеприпасов. По данным представительства, ранения получило одно гражданское лицо. В предыдущие сутки были зафиксированы 26 обстрелов.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_cc038e53b570c6f680ffc95e85afdd1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 27 раз обстреляли ДНР, выпустив 80 боеприпасов