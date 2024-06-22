https://ria.ru/20240622/ukrainskie_voyska-1954648143.html

Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 22.06.2024

Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 80 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T00:39

2024-06-22T00:39

2024-06-22T00:39

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 80 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на донецком направлении. Двадцать три обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 80 боеприпасов. По данным представительства, ранения получило одно гражданское лицо. В предыдущие сутки были зафиксированы 26 обстрелов.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк