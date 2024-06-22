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На Украине раскрыли число уклонистов, пытающихся выехать из страны - РИА Новости, 22.06.2024
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23:39 22.06.2024 (обновлено: 23:40 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/uklonisty-1954797857.html
На Украине раскрыли число уклонистов, пытающихся выехать из страны
На Украине раскрыли число уклонистов, пытающихся выехать из страны - РИА Новости, 22.06.2024
На Украине раскрыли число уклонистов, пытающихся выехать из страны
Каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в Европу, сообщил начальник отдела организации... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T23:39
2024-06-22T23:40
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в Европу, сообщил начальник отдела организации пограничного контроля госпограничной службы Игорь Матвийчук. "Ежедневно более сотни человек пытаются уехать из Украины. Это если взять весь участок западной и южной границы. Это те, кто (пытается нелегально покинуть страну - ред.) через пункты пропуска, так и через необорудованные участки границы знаменитыми схемами", - сказал Матвийчук в видео, опубликованном в Telegram-канале информационного агентства УНИАН. При этом он подчеркнул, что речь идет о тех гражданах, кого удается задержать, либо о которых становится известно после сообщений пограничных служб соседних стран. По его словам, Венгрия не предоставляет эту информацию украинской стороне, в отличие от Польши, Словакии. Матвийчук добавил, что нарушители несут административную ответственность в виде штрафа. В то время, как организаторы "схем" вывоза уклонистов, несут уголовную ответственность. По данным из открытых источников, штрафы для уклонистов от мобилизации составят от 17 тысяч гривен до 25,5 тысяч гривен (от 420 до 630 долларов). Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240422/pogransluzhba-1941409517.html
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в мире, украина, европа, венгрия
В мире, Украина, Европа, Венгрия
На Украине раскрыли число уклонистов, пытающихся выехать из страны

Погранслужба Украины: более сотни уклонистов в день пытаются выехать из страны

© ДПСУУкраинские пограничники на месте обнаружения тел уклонистов в реке Тиса. Кадр видео
Украинские пограничники на месте обнаружения тел уклонистов в реке Тиса. Кадр видео
© ДПСУ
Украинские пограничники на месте обнаружения тел уклонистов в реке Тиса. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в Европу, сообщил начальник отдела организации пограничного контроля госпограничной службы Игорь Матвийчук.
"Ежедневно более сотни человек пытаются уехать из Украины. Это если взять весь участок западной и южной границы. Это те, кто (пытается нелегально покинуть страну - ред.) через пункты пропуска, так и через необорудованные участки границы знаменитыми схемами", - сказал Матвийчук в видео, опубликованном в Telegram-канале информационного агентства УНИАН.
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При этом он подчеркнул, что речь идет о тех гражданах, кого удается задержать, либо о которых становится известно после сообщений пограничных служб соседних стран. По его словам, Венгрия не предоставляет эту информацию украинской стороне, в отличие от Польши, Словакии.
Матвийчук добавил, что нарушители несут административную ответственность в виде штрафа. В то время, как организаторы "схем" вывоза уклонистов, несут уголовную ответственность.
По данным из открытых источников, штрафы для уклонистов от мобилизации составят от 17 тысяч гривен до 25,5 тысяч гривен (от 420 до 630 долларов).
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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