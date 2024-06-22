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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны - РИА Новости, 22.06.2024
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13:45 22.06.2024 (обновлено: 13:46 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/tsentr-1954713713.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны - РИА Новости, 22.06.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:45
2024-06-22T13:46
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Воздвиженка, Новопокровское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны."Противник потерял до 425 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны

Группировка "Центр" улучшила положение, ВСУ за сутки потеряли до 425 солдат

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Воздвиженка, Новопокровское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны.
«
"Противник потерял до 425 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США", - сообщили в Минобороны.
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