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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны - РИА Новости, 22.06.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:45
2024-06-22T13:45
2024-06-22T13:46
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Воздвиженка, Новопокровское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны."Противник потерял до 425 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны
Группировка "Центр" улучшила положение, ВСУ за сутки потеряли до 425 солдат