https://ria.ru/20240622/troitskaya-1954607966.html

Священник пояснил, как подавать записки на Троицкую родительскую субботу

Священник пояснил, как подавать записки на Троицкую родительскую субботу - РИА Новости, 22.06.2024

Священник пояснил, как подавать записки на Троицкую родительскую субботу

В храмах РПЦ не поминают самоубийц, которые совершили это сознательно, однако, если точно неизвестно, как умер человек, лучше подать записку "за упокой" и... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T04:05

2024-06-22T04:05

2024-06-22T10:29

религия

иисус христос

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В храмах РПЦ не поминают самоубийц, которые совершили это сознательно, однако, если точно неизвестно, как умер человек, лучше подать записку "за упокой" и помолиться о нем, чем из страха этого не сделать, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.В Русской церкви 22 июня встречают Троицкую родительскую субботу. Родительские субботы - особо выделенные в церковном календаре дни, когда в храмах поминают усопших, хотя поминовения живых и мертвых совершают в Церкви почти каждый день. Название "Троицкая" связано с тем, что эта суббота предшествует одному из 12-и главных церковных праздников – дню Святой Троицы или Пятидесятнице, который в этом году отмечают 23 июня."В случае, если точно неизвестно, как умер человек, надо руководствоваться словами древнего святого Блаженного Августина: лучше ошибиться в любви, чем в её отсутствии. То есть нельзя перемолиться, можно недомолиться, нельзя оскорбить Бога молитвой, можно оскорбить, решивши, что страха ради лучше не поминать человека. Поэтому, если хоть маленькая надежда есть, помолитесь сами и подавайте поминовение в церковь. Если нет однозначных указаний о том, что человек сознательно себя убил, то, конечно, его можно поминать в храме", - сказал отец Максим Козлов.Он подчеркнул, что в Русской церкви поминают только крещеных в православии людей и не поминают сознательных самоубийц, причем правило это общее и действует как в родительскую субботу, так и в другие дни года."Когда человек убил себя несознательно, скажем, речь идёт о психически больных, или находившихся под действием веществ, то есть когда это не было выбором его воли и свободы, то надежда на поминовение есть - такие случаи рассматриваются специальными церковными комиссиями при епархиях и чаще всего делается снисхождение к возможности поминовения такого человека. Ведь грех самоубийства состоит в сознательном неприятии дара жизни, данной от Бога", - пояснил глава Учебного комитета.Также, по словам священника, любая родительская суббота - это "напоминание, что Церковь объединяет и живых, и усопших". Для нас умершие находятся в такой же реальности церковного единства, как и те, кого мы видим здесь, рядом с собою на земле. А на Троицкую субботу этот смысл особенно явлен, потому что на следующий день мы отмечаем день рождения Церкви, которой принадлежат не только те, кто сейчас жив, но и те, кто жил на земле прежде", - заключил собеседник агентства.В Русской церкви в этом году 23 июня встречают Пятидесятницу. Другие названия праздника - день Святой Троицы или день сошествия Святого Духа (православные христиане верят в Святую Троицу – единство трех лиц Бога – Отца, Сына, Святого Духа). Праздник посвящен событиям, которые произошли на 50-ый день после Воскресения Христова, когда на апостолов, а в их лице – на всех людей – сошел Святой Дух. Тогда апостолы заговорили на разных языках и распространили учение Иисуса Христа в мире. Поэтому Пятидесятницу называют также днем рождения христианской Церкви. Верующие в этот день прославляют единого Бога, явленного, таким образом, в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа.

https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html

https://ria.ru/20240621/1572548887.html

https://ria.ru/20240621/traditsiya-1866432079.html

https://ria.ru/20240604/pravoslavnyy-1880934441.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, русская православная церковь, религия