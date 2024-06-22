https://ria.ru/20240622/troitsa-1954767995.html

Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре

Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 22.06.2024

Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре

Икону "Троица" Андрея Рублева, которую перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, встречали сотни человек, они собрались на внутренней площади монастыря РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T19:03

2024-06-22T19:03

2024-06-22T20:28

религия

владимир путин

день святой троицы

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

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СЕРГИЕВ ПОСАД, 22 июн - РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева, которую перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, встречали сотни человек, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители, передает корреспондент РИА Новости. Ранее икону торжественно перенесли с Красногорской площади Сергиева Посада, которая расположена у входа в монастырь, в Троицкий храм обители. В шествии участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, архиереи, братья монастыря. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. А 5 января 2024 к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. А в июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html

https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотни человек встречают "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре В Троице-Сергиевой лавре "Троицу" встречали сотни человек. 2024-06-22T19:03 true PT0M11S

Торжественное шествие с "Троицей" Рублева в Сергиевом Посаде Торжественное шествие с «Троицей» Рублева началось в Сергиевом Посаде, в нем участвует патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Икону пронесут к Троицкому собору Троице-Сергиевой лавры. 2024-06-22T19:03 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, день святой троицы, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)