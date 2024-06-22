https://ria.ru/20240622/troitsa-1954767995.html
Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре
Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 22.06.2024
Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре
Икону "Троица" Андрея Рублева, которую перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, встречали сотни человек, они собрались на внутренней площади монастыря РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:03
2024-06-22T19:03
2024-06-22T20:28
религия
владимир путин
день святой троицы
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954780607_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0b2da3382a141d0005e4b61d414b0ccd.jpg
СЕРГИЕВ ПОСАД, 22 июн - РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева, которую перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, встречали сотни человек, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители, передает корреспондент РИА Новости. Ранее икону торжественно перенесли с Красногорской площади Сергиева Посада, которая расположена у входа в монастырь, в Троицкий храм обители. В шествии участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, архиереи, братья монастыря. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. А 5 января 2024 к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. А в июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html
https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сотни человек встречают "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре
В Троице-Сергиевой лавре "Троицу" встречали сотни человек.
2024-06-22T19:03
true
PT0M11S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954780607_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_652b83e3fa5bca707b1f86f0fb157629.jpg
Торжественное шествие с "Троицей" Рублева в Сергиевом Посаде
Торжественное шествие с «Троицей» Рублева началось в Сергиевом Посаде, в нем участвует патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Икону пронесут к Троицкому собору Троице-Сергиевой лавры.
2024-06-22T19:03
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, день святой троицы, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
Религия, Владимир Путин, День Святой Троицы, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)
Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре
"Троицу" на площади Троице-Сергиевой лавры и у ее стен встречали сотни человек
СЕРГИЕВ ПОСАД, 22 июн - РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева, которую перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, встречали сотни человек, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее икону торжественно перенесли с Красногорской площади Сергиева Посада, которая расположена у входа в монастырь, в Троицкий храм обители. В шествии участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, архиереи, братья монастыря.
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин
распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. А 5 января 2024 к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. А в июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.