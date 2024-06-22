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Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 22.06.2024
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Религия
 
19:03 22.06.2024 (обновлено: 20:28 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954767995.html
Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре
Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 22.06.2024
Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре
Икону "Троица" Андрея Рублева, которую перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, встречали сотни человек, они собрались на внутренней площади монастыря РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:03
2024-06-22T20:28
религия
владимир путин
день святой троицы
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 22 июн - РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева, которую перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, встречали сотни человек, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители, передает корреспондент РИА Новости. Ранее икону торжественно перенесли с Красногорской площади Сергиева Посада, которая расположена у входа в монастырь, в Троицкий храм обители. В шествии участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, архиереи, братья монастыря. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. А 5 января 2024 к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. А в июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html
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60
353
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Сотни человек встречают "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре
В Троице-Сергиевой лавре "Троицу" встречали сотни человек.
2024-06-22T19:03
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PT0M11S
Торжественное шествие с "Троицей" Рублева в Сергиевом Посаде
Торжественное шествие с «Троицей» Рублева началось в Сергиевом Посаде, в нем участвует патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Икону пронесут к Троицкому собору Троице-Сергиевой лавры.
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владимир путин, день святой троицы, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
Религия, Владимир Путин, День Святой Троицы, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)
Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре

"Троицу" на площади Троице-Сергиевой лавры и у ее стен встречали сотни человек

Читать ria.ru в
СЕРГИЕВ ПОСАД, 22 июн - РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева, которую перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, встречали сотни человек, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее икону торжественно перенесли с Красногорской площади Сергиева Посада, которая расположена у входа в монастырь, в Троицкий храм обители. В шествии участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, архиереи, братья монастыря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру
Вчера, 18:20
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. А 5 января 2024 к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. А в июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
Празднование Троицы в городах России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Троица: история праздника, традиции и запреты
21 июня, 13:13
 
РелигияВладимир ПутинДень Святой ТроицыСвято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)
 
 
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