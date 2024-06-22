https://ria.ru/20240622/troitsa-1954760457.html

"Троицу" Рублева разместили в иконостасе Троице-Сергиевой лавры

"Троицу" Рублева разместили в иконостасе Троице-Сергиевой лавры - РИА Новости, 22.06.2024

"Троицу" Рублева разместили в иконостасе Троице-Сергиевой лавры

"Троицу" Андрея Рублева разместили в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры на время богослужения, которое возглавляет патриарх Московский и всея... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T18:06

2024-06-22T18:06

2024-06-22T20:26

религия

день святой троицы

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. "Троицу" Андрея Рублева разместили в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры на время богослужения, которое возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент РИА Новости.Икона размещена перед ее списком, который находится в иконостасе справа от царских врат.Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение "Троицы" великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.Икону вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня."Святая Троица" написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023-го Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троицу" выставят в храме Христа Спасителя, а затем она вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле 2023 года икону перевезли в Центр Грабаря для реставрационных мероприятий. В январе 2024-го к празднику Рождества Христова "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя.Как заявил директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев, специалисты продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру — для иконы там создаются технические и инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает. Для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться необходимый температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html

https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html

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день святой троицы, русская православная церковь