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В Сергиевом Посаде установили икону "Троица" - РИА Новости, 22.06.2024
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Религия
 
17:52 22.06.2024 (обновлено: 19:31 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954758184.html
В Сергиевом Посаде установили икону "Троица"
В Сергиевом Посаде установили икону "Троица" - РИА Новости, 22.06.2024
В Сергиевом Посаде установили икону "Троица"
Икону "Троица" Андрея Рублева установили в специальном шатре на Красногорской площади Сергиева Посада, у входа в Троице-Сергиеву лавру, передает корреспондент... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:52
2024-06-22T19:31
религия
владимир путин
день святой троицы
религия
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 22 июн – РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева установили в специальном шатре на Красногорской площади Сергиева Посада, у входа в Троице-Сергиеву лавру, передает корреспондент РИА Новости. По периметру Красногорской площади выставлено заграждение, входы на площадь контролирует полиция. Как ранее поясняли РИА Новости в монастыре, планируется, что икону встретят 22 июня на площади, после чего тождественно перенесут в Троицкий храм монастыря, где она и будет постоянно находиться. По данным пресс-службы обители, икону установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернется в этот храм, где будет пребывать постоянно. Богослужебный суточный круг начинается вечером накануне и фактически праздники встречают уже во время вечернего богослужения. Всенощное бдение, согласно расписанию на сайте лавры, состоится 22 июня в 18.00. Ожидается, что уже в субботу к вечернему богослужению в Троице-Сергиевой лавре соберется немало паломников. Кульминацией торжеств станет Божественная литургия в лавре в воскресенье. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240622/troitse-sergieva_lavra-1954710979.html
https://ria.ru/20240622/ikona-1954696282.html
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60
353
60
Грузовик с иконой "Троица" подъехал к Троице-Сергиевой лавре
Грузовик с "Троицей" подъехал к Троице-Сергиевой лавре, где икону ожидают паломники
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владимир путин, день святой троицы, религия
Религия, Владимир Путин, День Святой Троицы, Религия
В Сергиевом Посаде установили икону "Троица"

Икону "Троица" Андрея Рублева установили у входа в Троице-Сергиеву лавру

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИкона "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024
Икона Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Икона "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 22 июн – РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева установили в специальном шатре на Красногорской площади Сергиева Посада, у входа в Троице-Сергиеву лавру, передает корреспондент РИА Новости.
По периметру Красногорской площади выставлено заграждение, входы на площадь контролирует полиция.
Как ранее поясняли РИА Новости в монастыре, планируется, что икону встретят 22 июня на площади, после чего тождественно перенесут в Троицкий храм монастыря, где она и будет постоянно находиться.
По данным пресс-службы обители, икону установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
У входа в Троице-Сергиеву лавру усилили меры безопасности
Вчера, 13:30
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернется в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Богослужебный суточный круг начинается вечером накануне и фактически праздники встречают уже во время вечернего богослужения. Всенощное бдение, согласно расписанию на сайте лавры, состоится 22 июня в 18.00. Ожидается, что уже в субботу к вечернему богослужению в Троице-Сергиевой лавре соберется немало паломников. Кульминацией торжеств станет Божественная литургия в лавре в воскресенье.
Икону Троица увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Икону "Троица" увезли в Троице-Сергиеву лавру
Вчера, 11:59
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
Икона Троица Рублева - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Икону "Троица" привезут в Троице-Сергиеву лавру к 23 июня, сообщил источник
10 июня, 13:05
 
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