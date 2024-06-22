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"Троицу" Рублева привезли к Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 22.06.2024
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Религия
 
15:11 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954731788.html
"Троицу" Рублева привезли к Троице-Сергиевой лавре
"Троицу" Рублева привезли к Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 22.06.2024
"Троицу" Рублева привезли к Троице-Сергиевой лавре
Специальный грузовик для перевозки предметов искусства компании "Арт-курьер" подъехал к Троице-Сергиевой лавре, в автомобиле находится икона "Троица" Андрея... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:11
2024-06-22T15:11
религия
справки
владимир путин
день святой троицы
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 22 июн – РИА Новости. Специальный грузовик для перевозки предметов искусства компании "Арт-курьер" подъехал к Троице-Сергиевой лавре, в автомобиле находится икона "Троица" Андрея Рублева, ранее грузовик с теми же номерами выехал с территории столичного храма Христа Спасителя, где находилась "Троица", передает корреспондент РИА Новости. По периметру Красногорской площади Сергиева Посада, которая расположена у входа в лавру, выставлено заграждение, дежурит полиция. На площади оборудован большой шатер для иконы "Троица". Как ранее сообщали в пресс-службе Троице-Сергиевой лавры, "Троица" прибудет на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации. Как ранее поясняли РИА Новости в монастыре, планируется, что икону встретят 22 июня на площади, после чего тождественно перенесут в Троицкий храм монастыря, где она и будет постоянно находиться. По данным пресс-службы обители, икону установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернется в этот храм, где будет пребывать постоянно. Богослужебный суточный круг начинается вечером накануне и фактически праздники встречают уже во время вечернего богослужения. Всенощное бдение, согласно расписанию на сайте лавры, состоится 22 июня в 18.00. Ожидается, что уже в субботу к вечернему богослужению в Троице-Сергиевой лавре соберется немало паломников. Кульминацией торжеств станет Божественная литургия в лавре в воскресенье. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240622/sergievposad-1954070624.html
https://ria.ru/20240620/troitsa-1954333941.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Грузовик с иконой "Троица" подъехал к Троице-Сергиевой лавре
Грузовик с "Троицей" подъехал к Троице-Сергиевой лавре, где икону ожидают паломники
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353
60
353
60
справки, владимир путин, день святой троицы
Религия, Справки, Владимир Путин, День Святой Троицы
"Троицу" Рублева привезли к Троице-Сергиевой лавре

Специальный грузовик с иконой "Троица" Рублева подъехал к Троице-Сергиевой лавре

Читать ria.ru в
СЕРГИЕВ ПОСАД, 22 июн – РИА Новости. Специальный грузовик для перевозки предметов искусства компании "Арт-курьер" подъехал к Троице-Сергиевой лавре, в автомобиле находится икона "Троица" Андрея Рублева, ранее грузовик с теми же номерами выехал с территории столичного храма Христа Спасителя, где находилась "Троица", передает корреспондент РИА Новости.
По периметру Красногорской площади Сергиева Посада, которая расположена у входа в лавру, выставлено заграждение, дежурит полиция. На площади оборудован большой шатер для иконы "Троица".
Успенский собор, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
"Троица" в Сергиевом Посаде: что увидят своими глазами паломники и туристы
Вчера, 08:00
Как ранее сообщали в пресс-службе Троице-Сергиевой лавры, "Троица" прибудет на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации.
Как ранее поясняли РИА Новости в монастыре, планируется, что икону встретят 22 июня на площади, после чего тождественно перенесут в Троицкий храм монастыря, где она и будет постоянно находиться.
По данным пресс-службы обители, икону установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернется в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Священнослужитель возле иконы Святая Троица Андрея Рублева - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Троица" Рублева будет постоянно находится в Троице-Сергиевой лавре
20 июня, 17:48
Богослужебный суточный круг начинается вечером накануне и фактически праздники встречают уже во время вечернего богослужения. Всенощное бдение, согласно расписанию на сайте лавры, состоится 22 июня в 18.00. Ожидается, что уже в субботу к вечернему богослужению в Троице-Сергиевой лавре соберется немало паломников. Кульминацией торжеств станет Божественная литургия в лавре в воскресенье.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
Празднование Троицы в городах России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Троица: история праздника, традиции и запреты
21 июня, 13:13
 
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