https://ria.ru/20240622/trevoga-1954776309.html
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2024
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Одесской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:48
2024-06-22T19:48
2024-06-22T19:48
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
украина
одесская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Одесской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Одесской области прозвучала в 18.26 мск, в Черкасской области - в 19.31. Ранее тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240622/rogov-1954756513.html
черкасская область
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкасская область, украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу