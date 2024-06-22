https://ria.ru/20240622/trevoga-1954737624.html
В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности
В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 22.06.2024
В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности отменён в Курской области спустя около получаса, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:44
2024-06-22T15:44
2024-06-22T15:44
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменён в Курской области спустя около получаса, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — написал Смирнов.
https://ria.ru/20240614/kurskaya_oblast-1952748594.html
курская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности
В Курской области отменён сигнал о ракетной опасности спустя полчаса