https://ria.ru/20240622/trevoga-1954737624.html

В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности

В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 22.06.2024

В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности отменён в Курской области спустя около получаса, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:44

2024-06-22T15:44

2024-06-22T15:44

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменён в Курской области спустя около получаса, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — написал Смирнов.

https://ria.ru/20240614/kurskaya_oblast-1952748594.html

курская область

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Дарья Буймова

курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия