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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2024
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09:41 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/trevoga-1954674985.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:41
2024-06-22T09:41
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в регионах объявлена практически одновременно – в 9.10. При этом в Харьковской области воздушная тревога звучит почти два часа.
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в мире, николаевская область, украина, киев
В мире, Николаевская область, Украина, Киев
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в регионах объявлена практически одновременно – в 9.10. При этом в Харьковской области воздушная тревога звучит почти два часа.
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3 февраля, 12:44
 
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