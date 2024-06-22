https://ria.ru/20240622/trevoga-1954674985.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:41

2024-06-22T09:41

2024-06-22T09:41

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николаевская область

украина

киев

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в регионах объявлена практически одновременно – в 9.10. При этом в Харьковской области воздушная тревога звучит почти два часа.

https://ria.ru/20240203/trevoga-1925192771.html

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Дарья Буймова

в мире, николаевская область, украина, киев