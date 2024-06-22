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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.06.2024
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09:39 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/trevoga-1954674482.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:39
2024-06-22T09:39
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/opasnost-1952311704.html
белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
12 июня, 04:58
 
ПроисшествияБелгородБелгородский районШебекиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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