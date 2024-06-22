https://ria.ru/20240622/trevoga-1954674482.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.06.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:39

2024-06-22T09:39

2024-06-22T09:39

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/opasnost-1952311704.html

белгород

белгородский район

шебекино

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)