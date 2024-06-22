https://ria.ru/20240622/telegraph-1954703488.html
СМИ: богатейшую семью в Британии посадили в тюрьму
СМИ: богатейшую семью в Британии посадили в тюрьму - РИА Новости, 22.06.2024
СМИ: богатейшую семью в Британии посадили в тюрьму
Членов богатейшей семьи Великобритании Хиндуджа приговорили к тюремному заключению за эксплуатацию прислуги, сообщает The Telegraph. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:51
2024-06-22T12:51
2024-06-22T13:05
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Членов богатейшей семьи Великобритании Хиндуджа приговорили к тюремному заключению за эксплуатацию прислуги, сообщает The Telegraph."Швейцарский уголовный суд признал 78-летнего Пракаша Хиндуджу, его жену, сына и сноху виновными в эксплуатации прислуги и неправомочном предоставлении работы, но отклонил более серьезные обвинения в торговле людьми", — говорится в материале.Журналисты указали, что семья в Швейцарии плохо обращалась с прислугой в своей вилле, заставляя долго работать и тратя больше денег на домашних питомцев, чем на ее зарплаты.Они отметили, что состояние семьи Хиндуджа оценивается в более чем 37 миллиардов фунтов стерлингов.Суд приговорил виновных к четырем с половиной годам тюрьмы, указали в статье.
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В мире, Великобритания, Швейцария
СМИ: богатейшую семью в Британии посадили в тюрьму
Telegraph: богатейшая семья Британии получила сроки за эксплуатацию прислуги