Рейтинг@Mail.ru
СМИ: богатейшую семью в Британии посадили в тюрьму - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 22.06.2024 (обновлено: 13:05 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/telegraph-1954703488.html
СМИ: богатейшую семью в Британии посадили в тюрьму
СМИ: богатейшую семью в Британии посадили в тюрьму - РИА Новости, 22.06.2024
СМИ: богатейшую семью в Британии посадили в тюрьму
Членов богатейшей семьи Великобритании Хиндуджа приговорили к тюремному заключению за эксплуатацию прислуги, сообщает The Telegraph. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:51
2024-06-22T13:05
в мире
великобритания
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954705885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74d8325b92ea75ac970c6deb2beb698a.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Членов богатейшей семьи Великобритании Хиндуджа приговорили к тюремному заключению за эксплуатацию прислуги, сообщает The Telegraph."Швейцарский уголовный суд признал 78-летнего Пракаша Хиндуджу, его жену, сына и сноху виновными в эксплуатации прислуги и неправомочном предоставлении работы, но отклонил более серьезные обвинения в торговле людьми", — говорится в материале.Журналисты указали, что семья в Швейцарии плохо обращалась с прислугой в своей вилле, заставляя долго работать и тратя больше денег на домашних питомцев, чем на ее зарплаты.Они отметили, что состояние семьи Хиндуджа оценивается в более чем 37 миллиардов фунтов стерлингов.Суд приговорил виновных к четырем с половиной годам тюрьмы, указали в статье.
https://ria.ru/20240521/sunak-1947333714.html
великобритания
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954705885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92025c181e92af8ea3202697c4b28cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, швейцария
В мире, Великобритания, Швейцария
СМИ: богатейшую семью в Британии посадили в тюрьму

Telegraph: богатейшая семья Британии получила сроки за эксплуатацию прислуги

© AFP 2024 / Gabriel MonnetНамрата и Аджай Хиндуджа прибывают в здание суда
Намрата и Аджай Хиндуджа прибывают в здание суда - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AFP 2024 / Gabriel Monnet
Намрата и Аджай Хиндуджа прибывают в здание суда . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Членов богатейшей семьи Великобритании Хиндуджа приговорили к тюремному заключению за эксплуатацию прислуги, сообщает The Telegraph.
«
"Швейцарский уголовный суд признал 78-летнего Пракаша Хиндуджу, его жену, сына и сноху виновными в эксплуатации прислуги и неправомочном предоставлении работы, но отклонил более серьезные обвинения в торговле людьми", — говорится в материале.
Журналисты указали, что семья в Швейцарии плохо обращалась с прислугой в своей вилле, заставляя долго работать и тратя больше денег на домашних питомцев, чем на ее зарплаты.
Они отметили, что состояние семьи Хиндуджа оценивается в более чем 37 миллиардов фунтов стерлингов.
Суд приговорил виновных к четырем с половиной годам тюрьмы, указали в статье.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Сунак объявил "день позора" в Британии из-за громкого скандала
21 мая, 09:13
 
В миреВеликобританияШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала