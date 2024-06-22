Тайвань отследил 41 воздушное судно китайской армии вблизи острова
Тайвань за сутки зафиксировал 41 воздушное судно и семь кораблей НОАК у острова
© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 41 воздушное судно и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в заявлении тайваньского оборонного ведомства.
"Активность 41 летательного аппарата и семи кораблей НОАК была зафиксирована до 6.00 утра сегодня (1.00 по мск - ред.)", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Х.
По данным министерства, 32 воздушных судна НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Китай очень хорошо подготовлен к любым экстремальным сценариям "независимости Тайваня" и способен справиться с вооруженными формированиями, выступающими за "независимость" острова. Он сравнил сепаратистов с "богомолом, пытающимся остановить колесницу лапками".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.