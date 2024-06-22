https://ria.ru/20240622/tayvan-1954660918.html

Тайвань отследил 41 воздушное судно китайской армии вблизи острова

Тайвань отследил 41 воздушное судно китайской армии вблизи острова - РИА Новости, 22.06.2024

Тайвань отследил 41 воздушное судно китайской армии вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 41 воздушное судно и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T06:46

2024-06-22T06:46

2024-06-22T07:49

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народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 41 воздушное судно и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в заявлении тайваньского оборонного ведомства. "Активность 41 летательного аппарата и семи кораблей НОАК была зафиксирована до 6.00 утра сегодня (1.00 по мск - ред.)", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Х. По данным министерства, 32 воздушных судна НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Китай очень хорошо подготовлен к любым экстремальным сценариям "независимости Тайваня" и способен справиться с вооруженными формированиями, выступающими за "независимость" острова. Он сравнил сепаратистов с "богомолом, пытающимся остановить колесницу лапками". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240527/tayvan-1948518918.html

https://ria.ru/20240515/tayvan-1946043149.html

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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, дун цзюнь, народно-освободительная армия китая