https://ria.ru/20240622/syrskiy-1954744575.html

"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте

"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте - РИА Новости, 22.06.2024

"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, несмотря на новые поставки вооружения... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:32

2024-06-22T16:32

2024-06-22T16:32

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леонид кучма

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Он ничего не смог добиться, кроме сдачи городов, населенных пунктов, ничего не сделал. Он даже не может отбить харьковский плацдарм, хотя уже май и июнь в огромных объемах поступает оружие от всех", — пожаловался политолог.По словам Соскина, единственное, чего смог сделать новый главком ВСУ, так это добиться масштабных потерь украинских военных."Он с этим хорошо справляется", — посетовал бывший советник.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.Согласно сводке Минобороны, за последние сутки военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат.

https://ria.ru/20240622/oruzhie-1954718141.html

https://ria.ru/20240622/voyna-1954691945.html

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киев

торецк

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в мире, донецкая народная республика, киев, торецк, александр сырский, олег соскин, вооруженные силы украины, леонид кучма, политика, украина