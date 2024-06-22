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"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте - РИА Новости, 22.06.2024
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16:32 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/syrskiy-1954744575.html
"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте
"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте - РИА Новости, 22.06.2024
"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте
Вооруженные силы Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, несмотря на новые поставки вооружения... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:32
2024-06-22T16:32
в мире
донецкая народная республика
киев
торецк
александр сырский
олег соскин
вооруженные силы украины
леонид кучма
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Он ничего не смог добиться, кроме сдачи городов, населенных пунктов, ничего не сделал. Он даже не может отбить харьковский плацдарм, хотя уже май и июнь в огромных объемах поступает оружие от всех", — пожаловался политолог.По словам Соскина, единственное, чего смог сделать новый главком ВСУ, так это добиться масштабных потерь украинских военных."Он с этим хорошо справляется", — посетовал бывший советник.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.Согласно сводке Минобороны, за последние сутки военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат.
https://ria.ru/20240622/oruzhie-1954718141.html
https://ria.ru/20240622/voyna-1954691945.html
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в мире, донецкая народная республика, киев, торецк, александр сырский, олег соскин, вооруженные силы украины, леонид кучма, политика, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Торецк, Александр Сырский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Леонид Кучма, Политика, Украина
"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте

Соскин: ВСУ при Сырском терпят провалы, несмотря на новое оружие Запада

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.
«
"Он ничего не смог добиться, кроме сдачи городов, населенных пунктов, ничего не сделал. Он даже не может отбить харьковский плацдарм, хотя уже май и июнь в огромных объемах поступает оружие от всех", — пожаловался политолог.
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По словам Соскина, единственное, чего смог сделать новый главком ВСУ, так это добиться масштабных потерь украинских военных.
«
"Он с этим хорошо справляется", — посетовал бывший советник.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.
Согласно сводке Минобороны, за последние сутки военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаКиевТорецкАлександр СырскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныЛеонид КучмаПолитикаУкраина
 
 
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