В Швейцарии неожиданно признали большую ошибку по отношению к России
В Швейцарии назвали ошибкой решение не приглашать Россию на саммит по Украине
© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
Москва, 22 июн — РИА Новости. Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
"Да, это решение (не пригласить Россию на саммит по Украине – прим. ред.) было ошибкой. Я не сомневаюсь, что это станет важной темой на разборе полетов в МИД Швейцарии. Сейчас утверждают, что российские представители и так в любом случае не приехали бы — как они неоднократно подчеркивали. Но нам все равно следовало отправить приглашение в Москву. Это опровергло бы обвинения в том, что Швейцария лишь танцует под дудку Украины и ее союзников", — заявила политик.
Кальми-Рей также считает, что Швейцария не должна прекращать активные попытки разрешения украинского конфликта.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНРСи Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.