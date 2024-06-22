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В Швейцарии неожиданно признали большую ошибку по отношению к России - РИА Новости, 22.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:46 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/switzerland-1954757110.html
В Швейцарии неожиданно признали большую ошибку по отношению к России
В Швейцарии неожиданно признали большую ошибку по отношению к России - РИА Новости, 22.06.2024
В Швейцарии неожиданно признали большую ошибку по отношению к России
Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:46
2024-06-22T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
россия
украина
джо байден
луис инасиу лула да силва
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Москва, 22 июн — РИА Новости. Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zürcher Zeitung."Да, это решение (не пригласить Россию на саммит по Украине – прим. ред.) было ошибкой. Я не сомневаюсь, что это станет важной темой на разборе полетов в МИД Швейцарии. Сейчас утверждают, что российские представители и так в любом случае не приехали бы — как они неоднократно подчеркивали. Но нам все равно следовало отправить приглашение в Москву. Это опровергло бы обвинения в том, что Швейцария лишь танцует под дудку Украины и ее союзников", — заявила политик.Кальми-Рей также считает, что Швейцария не должна прекращать активные попытки разрешения украинского конфликта.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНРСи Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240622/rutte-1954734112.html
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в мире, швейцария, россия, украина, джо байден, луис инасиу лула да силва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Россия, Украина, Джо Байден, Луис Инасиу Лула да Силва
В Швейцарии неожиданно признали большую ошибку по отношению к России

В Швейцарии назвали ошибкой решение не приглашать Россию на саммит по Украине

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
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Москва, 22 июн — РИА Новости. Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
"Да, это решение (не пригласить Россию на саммит по Украине – прим. ред.) было ошибкой. Я не сомневаюсь, что это станет важной темой на разборе полетов в МИД Швейцарии. Сейчас утверждают, что российские представители и так в любом случае не приехали бы — как они неоднократно подчеркивали. Но нам все равно следовало отправить приглашение в Москву. Это опровергло бы обвинения в том, что Швейцария лишь танцует под дудку Украины и ее союзников", — заявила политик.
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Кальми-Рей также считает, что Швейцария не должна прекращать активные попытки разрешения украинского конфликта.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНРСи Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияРоссияУкраинаДжо БайденЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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