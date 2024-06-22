https://ria.ru/20240622/switzerland-1954757110.html

В Швейцарии неожиданно признали большую ошибку по отношению к России

В Швейцарии неожиданно признали большую ошибку по отношению к России - РИА Новости, 22.06.2024

В Швейцарии неожиданно признали большую ошибку по отношению к России

Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:46

2024-06-22T17:46

2024-06-22T17:46

специальная военная операция на украине

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луис инасиу лула да силва

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Москва, 22 июн — РИА Новости. Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zürcher Zeitung."Да, это решение (не пригласить Россию на саммит по Украине – прим. ред.) было ошибкой. Я не сомневаюсь, что это станет важной темой на разборе полетов в МИД Швейцарии. Сейчас утверждают, что российские представители и так в любом случае не приехали бы — как они неоднократно подчеркивали. Но нам все равно следовало отправить приглашение в Москву. Это опровергло бы обвинения в том, что Швейцария лишь танцует под дудку Украины и ее союзников", — заявила политик.Кальми-Рей также считает, что Швейцария не должна прекращать активные попытки разрешения украинского конфликта.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНРСи Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240622/rutte-1954734112.html

https://ria.ru/20240622/switzerland-1954749804.html

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в мире, швейцария, россия, украина, джо байден, луис инасиу лула да силва