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В Швейцарии назвали условие для вступления в НАТО и ЕС
В Швейцарии назвали условие для вступления в НАТО и ЕС - РИА Новости, 22.06.2024
В Швейцарии назвали условие для вступления в НАТО и ЕС
Берн не настроен на вступление в ЕС и НАТО, но эту возможность стоит рассмотреть в случае угрозы для безопасности страны, заявила бывший президент Швейцарии... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:58
2024-06-22T16:58
2024-06-22T16:58
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Берн не настроен на вступление в ЕС и НАТО, но эту возможность стоит рассмотреть в случае угрозы для безопасности страны, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zürcher Zeitung."Я всегда выступала за формирование двусторонних отношений. Но убеждать соотечественников становится все труднее.Лишь один пример: протесты фермеров в соседних странах заставили многих граждан подумать, что лучшим решением является не состоять в ЕС и не следовать их установкам.Для меня изоляция — это ошибка.Особенно если нейтралитет больше не будет гарантировать нашу безопасность. В таком случае нам уже придется серьезно подумать о вступлении в ЕС и НАТО", — заявила Кальми-Рей.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против России с конца февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в этом году, все они проводятся с участием стран НАТО.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
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в мире, швейцария, россия, сергей лавров, геннадий гатилов, евросоюз, нато, оон
В мире, Швейцария, Россия, Сергей Лавров, Геннадий Гатилов, Евросоюз, НАТО, ООН
В Швейцарии назвали условие для вступления в НАТО и ЕС
В Швейцарии призвали подумать о вступлении в ЕС и НАТО при угрозе безопасности