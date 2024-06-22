https://ria.ru/20240622/stavropole-1954706133.html

На Ставрополье утонули два ребенка

На Ставрополье утонули два ребенка - РИА Новости, 22.06.2024

На Ставрополье утонули два ребенка

Два мальчика в возрасте 10 и 16 лет утонули в Правоегорлыкском канале Ставропольского края, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:03

2024-06-22T13:03

2024-06-22T13:03

происшествия

ставропольский край

россия

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ПЯТИГОРСК, 22 июн – РИА Новости. Два мальчика в возрасте 10 и 16 лет утонули в Правоегорлыкском канале Ставропольского края, сообщает СУСК России по региону. "Вечером 21 июня текущего года мальчики 10 и 16 лет купались в запрещенном для купания месте Правоегорлыкского канала поселка Новоизобильный. Детей унесло течением, и они утонули", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства произошедшего и опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240615/shkolnitsa-1953156016.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, россия