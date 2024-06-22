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На Ставрополье утонули два ребенка - РИА Новости, 22.06.2024
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13:03 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/stavropole-1954706133.html
На Ставрополье утонули два ребенка
На Ставрополье утонули два ребенка - РИА Новости, 22.06.2024
На Ставрополье утонули два ребенка
Два мальчика в возрасте 10 и 16 лет утонули в Правоегорлыкском канале Ставропольского края, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:03
2024-06-22T13:03
происшествия
ставропольский край
россия
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ПЯТИГОРСК, 22 июн – РИА Новости. Два мальчика в возрасте 10 и 16 лет утонули в Правоегорлыкском канале Ставропольского края, сообщает СУСК России по региону. "Вечером 21 июня текущего года мальчики 10 и 16 лет купались в запрещенном для купания месте Правоегорлыкского канала поселка Новоизобильный. Детей унесло течением, и они утонули", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства произошедшего и опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
На Ставрополье утонули два ребенка

На Ставрополье два мальчика утонули в Правоегорлыкском канале

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 июн – РИА Новости. Два мальчика в возрасте 10 и 16 лет утонули в Правоегорлыкском канале Ставропольского края, сообщает СУСК России по региону.
«
"Вечером 21 июня текущего года мальчики 10 и 16 лет купались в запрещенном для купания месте Правоегорлыкского канала поселка Новоизобильный. Детей унесло течением, и они утонули", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Отмечается, что следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства произошедшего и опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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