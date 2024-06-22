https://ria.ru/20240622/ssha-1954787763.html

"Играете нашими жизнями". В США обрушились на западных лидеров

"Играете нашими жизнями". В США обрушились на западных лидеров - РИА Новости, 22.06.2024

"Играете нашими жизнями". В США обрушились на западных лидеров

Отказ Запада от рассмотрения предложенных Владимиром Путиным условий по Украине подвергает опасности весь мир, заявил американский экономист Джеффри Сакс в... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T21:18

2024-06-22T21:18

2024-06-22T21:18

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Москва, 22 июн — РИА Новости. Отказ Запада от рассмотрения предложенных Владимиром Путиным условий по Украине подвергает опасности весь мир, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Когда же эти глупцы на Западе поймут – Россия никогда не позволит Украине стать частью НАТО, и новые провокации могут перерасти в ядерную войну. Когда эти люди (западные политики – прим. ред.) нам говорят: "Мы не думаем, что так произойдет", то я говорю им, чтобы они наконец прекратили играть нашими жизнями! Люди, которые правят балом в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе, оказались не самыми умными лидерами, поэтому я не хочу, чтобы они ставили на кон выживание всего мира. Я хочу, чтобы они наконец провели переговоры (с Россией – прим.ред.)", — заявил эксперт.Сакс также выразил возмущение дипломатической позицией Запада, который даже не попытался обсудить с Путиным предложенные им условия."Что касается территориальных вопросов, США или Украина могли бы просто ответить несогласием и на основе этого предложить свои условия. Но вместо этого США полностью игнорируют эти предложения и называют их "завоеванием" или "односторонней капитуляцией". Это же просто чушь собачья! Вы не сможете вести переговоры по Украине, если сами от них отказываетесь", — считает экономист.Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.До этого Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. По словам Владимира Путина, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20240622/rutte-1954734112.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, нато