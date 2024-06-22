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Китай и Франция запустили исследовательский спутник - РИА Новости, 22.06.2024
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13:38 22.06.2024 (обновлено: 13:54 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/sputnik-1954712225.html
Китай и Франция запустили исследовательский спутник
Китай и Франция запустили исследовательский спутник - РИА Новости, 22.06.2024
Китай и Франция запустили исследовательский спутник
Китай запустил спутник-телескоп SVOM, разработанный совместно с Францией для исследования гамма-всплесков, сообщила в субботу Китайская корпорация космической... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:38
2024-06-22T13:54
космос - риа наука
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Китай запустил спутник-телескоп SVOM, разработанный совместно с Францией для исследования гамма-всплесков, сообщила в субботу Китайская корпорация космической науки и техники (CASC). "Ракета-носитель Чанчжэн-2С была запущена в 15.00 (10.00 мск - ред.) 22 июня с космодрома Сичан, после чего астрономический спутник успешно вышел на заданную орбиту", - говорится в сообщении корпорации. По информации агентства Синьхуа, спутник является результатом почти 20-летней совместной работы Китая и Франции. Основные задачи спутника включают поиск и локализацию гамма-всплесков, изучение свойств их электромагнитного излучения, изучение темной энергии и эволюции Вселенной с помощью этих всплесков и так далее. "Гамма-всплески, обычно очень короткие по продолжительности, являются самыми мощными взрывными явлениями во Вселенной после Большого взрыва и происходят во время коллапса массивных звезд или слияния двойных компактных звезд. Тщательные наблюдения и исследования гамма-всплесков помогут нам понять некоторые фундаментальные вопросы науки", - цитирует агентство главного исследователя проекта с китайской стороны Вэй Цзяньяня. Сообщается, что на спутнике установлены четыре научных прибора, два из которых были разработаны Китаем, а два - Францией.
https://ria.ru/20240516/borisov-1946331778.html
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космос - риа наука, китай, франция
Космос - РИА Наука, Китай, Франция
Китай и Франция запустили исследовательский спутник

Китай и Франция запустили спутник для исследования гамма-всплесков

© Фото : CASCЗапуск ракеты-носителя Чанчжэн-2С со спутником-телескопом SVOM, разработанным Китаем и Францией для исследования гамма-всплесков. 22 июня 2024
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-2С со спутником-телескопом SVOM, разработанным Китаем и Францией для исследования гамма-всплесков. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : CASC
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-2С со спутником-телескопом SVOM, разработанным Китаем и Францией для исследования гамма-всплесков. 22 июня 2024
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Китай запустил спутник-телескоп SVOM, разработанный совместно с Францией для исследования гамма-всплесков, сообщила в субботу Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
"Ракета-носитель Чанчжэн-2С была запущена в 15.00 (10.00 мск - ред.) 22 июня с космодрома Сичан, после чего астрономический спутник успешно вышел на заданную орбиту", - говорится в сообщении корпорации.
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По информации агентства Синьхуа, спутник является результатом почти 20-летней совместной работы Китая и Франции. Основные задачи спутника включают поиск и локализацию гамма-всплесков, изучение свойств их электромагнитного излучения, изучение темной энергии и эволюции Вселенной с помощью этих всплесков и так далее.
"Гамма-всплески, обычно очень короткие по продолжительности, являются самыми мощными взрывными явлениями во Вселенной после Большого взрыва и происходят во время коллапса массивных звезд или слияния двойных компактных звезд. Тщательные наблюдения и исследования гамма-всплесков помогут нам понять некоторые фундаментальные вопросы науки", - цитирует агентство главного исследователя проекта с китайской стороны Вэй Цзяньяня.
Сообщается, что на спутнике установлены четыре научных прибора, два из которых были разработаны Китаем, а два - Францией.
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