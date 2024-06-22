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Симфония Чайковского прозвучала в 4 утра в Кремле Великого Новгорода - РИА Новости, 22.06.2024
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12:24 22.06.2024 (обновлено: 13:14 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/simfoniya-1954700360.html
Симфония Чайковского прозвучала в 4 утра в Кремле Великого Новгорода
Симфония Чайковского прозвучала в 4 утра в Кремле Великого Новгорода - РИА Новости, 22.06.2024
Симфония Чайковского прозвучала в 4 утра в Кремле Великого Новгорода
Симфония Петра Чайковского прозвучала в 4 утра в Кремле Великого Новгорода, ее исполнил один из старейших госоркестров России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:24
2024-06-22T13:14
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Симфония Петра Чайковского прозвучала в 4 утра в Кремле Великого Новгорода, ее исполнил один из старейших госоркестров России, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что концерт состоялся в год 80-летия освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Он организован в рамках культурно-просветительской программы "Музея-усадьбы "Онег", стартовавшей в апреле. Новая программа реализуется при поддержке правительства Новгородской области и предпринимателя, мецената Андрея Комарова. "Ранним утром, в 4 часа утра, десятки новгородцев собрались в Кремле, чтобы услышать симфонию № 6 П. И. Чайковского в исполнении государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже в первые месяцы Великой Отечественной войны Великий Новгород и его окрестности стали местом ожесточенных боев. Вплоть до января 1944 года город оставался на линии фронта, которая проходила всего в километре от него. А территория усадьбы "Онег", находящаяся вблизи деревни Мясной бор, оказалась в эпицентре боевых действий Волховского котла в ходе Любанской наступательной операции по снятию блокады Ленинграда в 1942 году. Кроме того, в субботу в 3:45 состоялось возложение венков и цветов к мемориалу "Вечный огонь славы". А накануне поздно вечером у монумента Победы прошла акция "Огненные картины войны": волонтеры выложили свечами обелиск в честь подвига Героев Советского Союза Герасименко И.С., Красилова А.С., который находится на Ярославовом дворище.
https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html
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общество, россия, великий новгород, новгородская область, петр чайковский, андрей комаров
Общество, Россия, Великий Новгород, Новгородская область, Петр Чайковский, Андрей Комаров
Симфония Чайковского прозвучала в 4 утра в Кремле Великого Новгорода

В Кремле Великого Новгорода в 4 утра прозвучала Симфония Петра Чайковского

© Фото : Правительство Новгородской областиКонцерт-реквием, посвящённый всем павшим во время Великой Отечественной войны героям, в Кремле Великого Новгорода. 22 июня 2024
Концерт-реквием, посвящённый всем павшим во время Великой Отечественной войны героям, в Кремле Великого Новгорода. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Правительство Новгородской области
Концерт-реквием, посвящённый всем павшим во время Великой Отечественной войны героям, в Кремле Великого Новгорода. 22 июня 2024
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Симфония Петра Чайковского прозвучала в 4 утра в Кремле Великого Новгорода, ее исполнил один из старейших госоркестров России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что концерт состоялся в год 80-летия освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Он организован в рамках культурно-просветительской программы "Музея-усадьбы "Онег", стартовавшей в апреле. Новая программа реализуется при поддержке правительства Новгородской области и предпринимателя, мецената Андрея Комарова.
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"Ранним утром, в 4 часа утра, десятки новгородцев собрались в Кремле, чтобы услышать симфонию № 6 П. И. Чайковского в исполнении государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже в первые месяцы Великой Отечественной войны Великий Новгород и его окрестности стали местом ожесточенных боев. Вплоть до января 1944 года город оставался на линии фронта, которая проходила всего в километре от него. А территория усадьбы "Онег", находящаяся вблизи деревни Мясной бор, оказалась в эпицентре боевых действий Волховского котла в ходе Любанской наступательной операции по снятию блокады Ленинграда в 1942 году.
Кроме того, в субботу в 3:45 состоялось возложение венков и цветов к мемориалу "Вечный огонь славы". А накануне поздно вечером у монумента Победы прошла акция "Огненные картины войны": волонтеры выложили свечами обелиск в честь подвига Героев Советского Союза Герасименко И.С., Красилова А.С., который находится на Ярославовом дворище.
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