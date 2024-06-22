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Присоединение Украины к ЕС навредит сельскому хозяйству, считают в Польше - РИА Новости, 22.06.2024
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23:48 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954798183.html
Присоединение Украины к ЕС навредит сельскому хозяйству, считают в Польше
Присоединение Украины к ЕС навредит сельскому хозяйству, считают в Польше - РИА Новости, 22.06.2024
Присоединение Украины к ЕС навредит сельскому хозяйству, считают в Польше
Присоединение Украины к Европейскому союзу станет проблемой для общей сельскохозяйственной политики ЕС, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T23:48
2024-06-22T23:48
в мире
украина
польша
люксембург (округ)
радослав сикорский
евросоюз
совет евросоюза
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ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Присоединение Украины к Европейскому союзу станет проблемой для общей сельскохозяйственной политики ЕС, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN. Ранее бельгийское представительство в ЕС сообщило, что Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил в пятницу дату начала переговоров в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии на 25 июня. Сикорский считает, что самые трудные переговоры с Украиной будут именно на тему сельского хозяйства. "Из этих тридцати с чем-то разделов, по которым мы будем вести переговоры, я ожидаю, что самые трудные, и по ним будут самые длительные переходные периоды, будут разделы по сельскому хозяйству и транспорту", - сказал он, отвечая на вопрос о критериях, которым Украина должна соответствовать, чтобы присоединиться к ЕС. "Там вы видите гигантские фермы, размером с фермы в Техасе, на очень плодородных землях. Это будет проблемой для всей общей сельскохозяйственной политики Европейского союза, и мы должны найти креативные решения", - добавил он. Также Сикорский отметил, что наихудшим явлением для Украины будет разворовывание западной помощи. "Мы будем дружески предупреждать наших украинских союзников, что лучший и самый быстрый способ потерять поддержку Запада - это украсть западную помощь. Здесь Украина должна быть беспощадной и эффективной", - сказал министр.
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в мире, украина, польша, люксембург (округ), радослав сикорский, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Украина, Польша, Люксембург (округ), Радослав Сикорский, Евросоюз, Совет Евросоюза
Присоединение Украины к ЕС навредит сельскому хозяйству, считают в Польше

Сикорский: присоединение Украины к ЕС станет проблемой для сельского хозяйства

© AP Photo / dpaУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / dpa
Уборка урожая . Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Присоединение Украины к Европейскому союзу станет проблемой для общей сельскохозяйственной политики ЕС, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.
Ранее бельгийское представительство в ЕС сообщило, что Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил в пятницу дату начала переговоров в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии на 25 июня.
Сикорский считает, что самые трудные переговоры с Украиной будут именно на тему сельского хозяйства. "Из этих тридцати с чем-то разделов, по которым мы будем вести переговоры, я ожидаю, что самые трудные, и по ним будут самые длительные переходные периоды, будут разделы по сельскому хозяйству и транспорту", - сказал он, отвечая на вопрос о критериях, которым Украина должна соответствовать, чтобы присоединиться к ЕС.
"Там вы видите гигантские фермы, размером с фермы в Техасе, на очень плодородных землях. Это будет проблемой для всей общей сельскохозяйственной политики Европейского союза, и мы должны найти креативные решения", - добавил он.
Также Сикорский отметил, что наихудшим явлением для Украины будет разворовывание западной помощи. "Мы будем дружески предупреждать наших украинских союзников, что лучший и самый быстрый способ потерять поддержку Запада - это украсть западную помощь. Здесь Украина должна быть беспощадной и эффективной", - сказал министр.
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В миреУкраинаПольшаЛюксембург (округ)Радослав СикорскийЕвросоюзСовет Евросоюза
 
 
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