https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954791621.html
Глава МИД Польши не исключил участия в президентских выборах
Глава МИД Польши не исключил участия в президентских выборах - РИА Новости, 22.06.2024
Глава МИД Польши не исключил участия в президентских выборах
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост президента страны. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T21:51
2024-06-22T21:51
2024-06-22T21:51
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ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост президента страны. "Если бы Качиньский (лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский – ред.) выставил свою кандидатуру, то я бы с ним сразился, скажу честно. Я бы сделал так, чтобы он опять проиграл", - заявил Сикорский в эфире телеканала TVN. При этом он уточнил, что вопрос о выдвижении кандидата на пост президент "решит партия". Сикорский является активистом партии "Гражданская платформа" нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска. Очередные выборы президента должны пройти весной 2025 года. Нынешний глава государства Анджей Дуда уже не сможет выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимает высший государственный пост два срока подряд.
https://ria.ru/20240619/sikorskiy-1954038665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, радослав сикорский, ярослав качиньский, дональд туск
В мире, Польша, Радослав Сикорский, Ярослав Качиньский, Дональд Туск
Глава МИД Польши не исключил участия в президентских выборах
Сикорский не исключил выдвижения на пост президента Польши в 2025 году