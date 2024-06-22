https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954791621.html

Глава МИД Польши не исключил участия в президентских выборах

Глава МИД Польши не исключил участия в президентских выборах - РИА Новости, 22.06.2024

Глава МИД Польши не исключил участия в президентских выборах

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост президента страны. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T21:51

2024-06-22T21:51

2024-06-22T21:51

в мире

польша

радослав сикорский

ярослав качиньский

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102939/49/1029394994_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6c39124642269c948f0607456f06199d.jpg

ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост президента страны. "Если бы Качиньский (лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский – ред.) выставил свою кандидатуру, то я бы с ним сразился, скажу честно. Я бы сделал так, чтобы он опять проиграл", - заявил Сикорский в эфире телеканала TVN. При этом он уточнил, что вопрос о выдвижении кандидата на пост президент "решит партия". Сикорский является активистом партии "Гражданская платформа" нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска. Очередные выборы президента должны пройти весной 2025 года. Нынешний глава государства Анджей Дуда уже не сможет выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимает высший государственный пост два срока подряд.

https://ria.ru/20240619/sikorskiy-1954038665.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, радослав сикорский, ярослав качиньский, дональд туск