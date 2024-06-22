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Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией - РИА Новости, 22.06.2024
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21:43 22.06.2024 (обновлено: 21:54 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954790926.html
Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией
Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией - РИА Новости, 22.06.2024
Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией
Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T21:43
2024-06-22T21:54
в мире
польша
белоруссия
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN. &quot;Из-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов&quot;, — сказал он.По словам Сикорского, Варшава изучает, как этот шаг повлияет на экономику республики. Сейчас между Белоруссией и Польшей действуют один пассажирский и два грузовых погранперехода. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней умер.С 13 июня Польша ввела буферную зону на протяжении более чем 60 километров на границе с Белоруссией. На участке в 44 километра запрещается пребывание в 200 метрах от линии границы, на участке в 16 километров — примерно в двух километрах.Белорусский Госпогранкомитет, со своей стороны, не раз заявлял о жестоком обращении польских пограничников с мигрантами, которых зачастую бросают на границе избитыми. А с момента введения буферной зоны польские силовики начали стрелять по беженцам резиновыми пулями.
https://ria.ru/20240622/polsha-1954740157.html
https://ria.ru/20240618/polsha-1953630714.html
https://ria.ru/20240622/migranty-1954657577.html
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в мире, польша, белоруссия, радослав сикорский
В мире, Польша, Белоруссия, Радослав Сикорский
Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией

Сикорский: Польша готовится закрыть все погранпереходы на границе с Белоруссией

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.
«

"Из-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов", — сказал он.

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По словам Сикорского, Варшава изучает, как этот шаг повлияет на экономику республики.
Сейчас между Белоруссией и Польшей действуют один пассажирский и два грузовых погранперехода.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней умер.
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С 13 июня Польша ввела буферную зону на протяжении более чем 60 километров на границе с Белоруссией. На участке в 44 километра запрещается пребывание в 200 метрах от линии границы, на участке в 16 километров — примерно в двух километрах.
Белорусский Госпогранкомитет, со своей стороны, не раз заявлял о жестоком обращении польских пограничников с мигрантами, которых зачастую бросают на границе избитыми. А с момента введения буферной зоны польские силовики начали стрелять по беженцам резиновыми пулями.
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