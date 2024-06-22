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Барбадос и Маршалловы острова присоединились к коммюнике по Украине - РИА Новости, 22.06.2024
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16:11 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/shveytsariya-1954741395.html
Барбадос и Маршалловы острова присоединились к коммюнике по Украине
Барбадос и Маршалловы острова присоединились к коммюнике по Украине - РИА Новости, 22.06.2024
Барбадос и Маршалловы острова присоединились к коммюнике по Украине
Барбадос и Маршалловы острова присоединились к швейцарскому коммюнике по Украине, в котором, в частности, содержится призыв отдать Украине Запорожскую АЭС,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:11
2024-06-22T16:11
в мире
украина
россия
барбадос
владимир зеленский
дмитрий песков
запорожская аэс
маршалловы острова
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ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Барбадос и Маршалловы острова присоединились к швейцарскому коммюнике по Украине, в котором, в частности, содержится призыв отдать Украине Запорожскую АЭС, следует из списка подписавших документ стран и организаций на сайте МИД Швейцарии. "Барбадос, Маршалловы острова", - указано в списке, представленном в конце совместного коммюнике. Эти страны были добавлены в обновлении от 21 июня вечером. Таким образом, число стран, подписавших это коммюнике, достигло 80, в том числе четыре, которые не участвовали в конференции. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240619/politika-1954039016.html
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в мире, украина, россия, барбадос, владимир зеленский, дмитрий песков, запорожская аэс, маршалловы острова
В мире, Украина, Россия, Барбадос, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС, Маршалловы острова
Барбадос и Маршалловы острова присоединились к коммюнике по Украине

Барбадос и Маршалловы острова присоединились к швейцарскому коммюнике по Украине

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Барбадос и Маршалловы острова присоединились к швейцарскому коммюнике по Украине, в котором, в частности, содержится призыв отдать Украине Запорожскую АЭС, следует из списка подписавших документ стран и организаций на сайте МИД Швейцарии.
"Барбадос, Маршалловы острова", - указано в списке, представленном в конце совместного коммюнике.
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Эти страны были добавлены в обновлении от 21 июня вечером. Таким образом, число стран, подписавших это коммюнике, достигло 80, в том числе четыре, которые не участвовали в конференции.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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В миреУкраинаРоссияБарбадосВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЗапорожская АЭСМаршалловы острова
 
 
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