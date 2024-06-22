https://ria.ru/20240622/sever-1954714644.html
Силы "Севера" ударили по шести украинским бригадам
Силы "Севера" ударили по шести украинским бригадам - РИА Новости, 22.06.2024
Силы "Севера" ударили по шести украинским бригадам
Подразделения российской группировки "Север" за сутки нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 220 военных, сообщило РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:52
2024-06-22T13:52
2024-06-22T13:52
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" за сутки нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 220 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Бережное, Волоховское, Нескучное, Бочково, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240622/mo-1954714366.html
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россия, волчанск, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, США, Вооруженные силы Украины
Силы "Севера" ударили по шести украинским бригадам
МО: силы "Севера" ударили по шести бригадам ВСУ, противник потерял до 220 солдат