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Силы "Севера" ударили по шести украинским бригадам - РИА Новости, 22.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/sever-1954714644.html
Силы "Севера" ударили по шести украинским бригадам
Силы "Севера" ударили по шести украинским бригадам - РИА Новости, 22.06.2024
Силы "Севера" ударили по шести украинским бригадам
Подразделения российской группировки "Север" за сутки нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 220 военных, сообщило РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:52
2024-06-22T13:52
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" за сутки нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 220 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Бережное, Волоховское, Нескучное, Бочково, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240622/mo-1954714366.html
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россия, волчанск, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, США, Вооруженные силы Украины
Силы "Севера" ударили по шести украинским бригадам

МО: силы "Севера" ударили по шести бригадам ВСУ, противник потерял до 220 солдат

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на танке Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" за сутки нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 220 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Бережное, Волоховское, Нескучное, Бочково, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолчанскСШАВооруженные силы Украины
 
 
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